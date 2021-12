Hauptwil-Gottshaus sucht neuen Gemeindepräsidenten

Schwierige Suche «Wir haben mehr Bewerbungen erwartet»: Das neue Jahr beginnt in Hauptwil-Gottshaus ohne gewählten Gemeindepräsidenten Die Gemeinde Hauptwil-Gottshaus braucht einen neuen Gemeindepräsidenten. Dies, da Matthias Gehring (SVP) Ende Jahr auf eigenen Wunsch aus dem Amt scheidet. Eine von Bruno Germann präsidierte Findungskommission sucht einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin. Bisher aber ohne Erfolg. Georg Stelzner Jetzt kommentieren 01.12.2021, 11.45 Uhr

Blick in das Büro des amtierenden und künftigen Gemeindepräsidenten von Hauptwil-Gottshaus. Bild: Georg Stelzner (Hauptwil, 26. November 2021)

Wann hat die Findungskommission (FiKo) ihre Arbeit aufgenommen und wer gehört diesem Gremium an?

Bruno Germann: Die Findungskommission hat Anfang Juli, noch vor den Sommerferien, zu arbeiten begonnen. Sie setzt sich aus folgenden Personen zusammen: Susanne Frey (CVP), Nicole Hersche (parteilos), Peter Rutz (SVP), Adrian Studerus (Vertreter des Gemeinderates), Urs Welte (FDP) und meiner Person. Ich gehöre keiner Partei an und habe in der FiKo das Vorsitz inne.

Wie viele Bewerbungen für das Amt des Gemeindepräsidenten von Hauptwil-Gottshaus sind bisher eingegangen?

Die Anzahl Bewerbungen ist wenig aussagekräftig. Es gibt immer auch Bewerbungen, die von Beginn an nicht weiter berücksichtigt werden. Die FiKo konnte interessante Bewerbungen prüfen. Keine entsprach jedoch dem Anforderungsprofil. Daher kann die FiKo zum heutigen Zeitpunkt keine Kandidatur vorschlagen.

Abgesehen von der Eignung: Entspricht das Interesse am frei werdenden Amt Ihren Erwartungen?

Wir haben mehr Bewerbungen erwartet. Insbesondere Bewerbungen, bei denen die Personen dem geforderten Profil entsprechen.

Ist das Gemeindepräsidium von Hauptwil-Gottshaus so unattraktiv oder sind die Anforderungen zu hoch?

Hauptwil-Gottshaus ist eine attraktive Gemeinde mit einem engagierten Gemeinderat und einer intakten Verwaltung, und der Arbeitsort liegt in einem kleinen «Paradies im Grünen». Die Aufgabe ist interessant und vielseitig, aber auch anspruchsvoll. Das Anforderungsprofil für das Präsidium ist der Grösse unserer Gemeinde angemessen.

Welche Anforderungen erachtet die FiKo als unverzichtbar, und gibt es auch solche von untergeordneter Bedeutung?

Unter anderem sind Führungserfahrung, eine gute Kommunikation, eine hohe Sozialkompetenz und eine langjährige Berufserfahrung wichtig, um die vielseitige Aufgabe zu erfüllen. Die Bewerbenden sind folglich immer Quereinsteiger: Den Gemeindepräsidenten mit Ausbildung EFZ oder HF gibt es nicht.

Wie muss man sich die Arbeit der Findungskommission vorstellen? Wie sieht die Vorgehensweise in der Praxis aus?

Es wurde zweimal ein Stelleninserat publiziert: einmal durch die FiKo selbst und einmal durch die Wilhelm AG, unseren externen Partner. Parallel zu den Inseraten wurden von den Mitgliedern der FiKo sehr viele potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten persönlich angefragt und es wurden zahlreiche Gespräche geführt. Zunächst werden die Bewerbungen vorselektioniert und es wird entschieden, welche Personen zu einem Gespräch eingeladen werden. Nach dem Gespräch und weiteren Abklärungen wird entschieden, ob die Bewerbenden dem Anforderungsprofil entsprechen und ob sie zur Kandidatur vorgeschlagen werden können.

Bruno Germann ist Vorsitzender der Findungskommission. Bild: PD

Man könnte einwenden, es sei demokratiepolitisch problematisch, wenn eine Kommission eine Vorauswahl trifft.

Personalrekrutierungen sind sehr vertrauliche Verfahren, die nicht von der gesamten Bevölkerung wahrgenommen werden können. In einem politischen Prozess ist es wichtig, dass Themen oder eine vertrauliche Personalrekrutierung in einer Kommission oder Fachgruppe vorbereitet werden. Umso wichtiger ist es, dass die Kommission breit abgestützt ist. Zudem steht es jeder Person frei, sich selbst – also ohne Prüfung durch die FiKo – zur Wahl zu empfehlen.

Haben Sie Kenntnis von Personen, die eine Kandidatur ohne Empfehlung der Findungskommission anstreben?

Eine Kandidatur ohne Empfehlung der FiKo kann immer wieder vorkommen. Da gibt es zahlreiche Beispiele von verschiedenen Gemeinden. Personen, die eine breite Unterstützung finden, könnten diesen Weg durchaus einschlagen.

Ist im Hinblick auf die Ersatzwahl auch eine Einerkandidatur eine Option oder möchte die FiKo den Wählerinnen und Wählern auf jeden Fall mindestens zwei Leute vorschlagen?

Nach der ersten Bewerbungsrunde wollten wir mindestens zwei Personen vorschlagen. Eine Einerkandidatur wäre mit der aktuellen Ausgangslage begründbar, sofern das Anforderungsprofil der Bewerbung stimmt.

Matthias Gehring gab seinen Rücktritt frühzeitig bekannt. Dennoch konnte die Ersatzwahl nicht wie geplant am 28. November durchgeführt werden. Haben die politischen Parteien versagt?

Der Rücktritt Matthias Gehrings war nicht erwartet worden und die zur Verfügung stehende Zeit war äusserst knapp. Zudem ist der Arbeitsmarkt für Kaderstellen sowohl in der Privatwirtschaft als auch in der öffentlichen Verwaltung ausgetrocknet. Die politischen Parteien haben in den kleineren Gemeinden eher weniger Gewicht.

Welche Deadline setzt sich die FiKo? Wann spätestens soll das für 16. Dezember geplante Wahlpodium nun stattfinden?

Zuerst muss ein Wahltermin gesetzt werden. Der Gemeinderat hat dem Antrag der FiKo zugestimmt, die Wahl für das Gemeindepräsidium auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Gemäss den kantonalen Vorgaben muss bis spätestens 30. Juni 2022 ein erster Wahlgang durchgeführt werden.

