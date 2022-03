Bruno Germann nimmt Stellung zum Wahlkampf in Hauptwil-Gottshaus

HAUPTWIL-GOTTSHAUS Der Rückzug von Marc Ringeisen sorgt für eine überraschende Wende im Wahlkampf Bruno Germann, der Vorsitzende der Findungskommission, nimmt zur neuen Ausgangslage Stellung. Der Nachfolger von Matthias Gehring als Gemeindepräsident von Hauptwil-Gottshaus wird am 24. April gewählt. Einziger offizieller Kandidat ist nun Andreas Stamm. Interview: Georg Stelzner Jetzt kommentieren 03.03.2022, 04.20 Uhr

Oberdorfstrasse 3 in Hauptwil: Sitz der Gemeindeverwaltung und Arbeitsort des Gemeindeoberhaupts. Bild: Georg Stelzner (Hauptwil, 2. März 2022)

Der von der Findungskommission (Fiko) zur Wahl empfohlene Marc Ringeisen zieht seine Kandidatur zurück; Andreas Stamm, der nicht empfohlen wird, gewinnt möglicherweise die Ersatzwahl. Muss sich die Fiko vorwerfen lassen, versagt zu haben?

Bruno Germann: Es ist uns nicht gelungen, eine Kandidatin oder einen Kandidaten ins Rennen zu schicken. Diesen Vorwurf müssen wir uns nach der Absage von Marc Ringeisen gefallen lassen. Und dies, obschon wir über viele Wochen hinweg mit zahlreichen Personen Gespräche geführt und sogar professionelle Unterstützung von einem Personalberatungsunternehmen beigezogen hatten. Die HR-Profis hatten uns bescheinigt, dass wir mit Marc Ringeisen auf den richtigen Kandidaten setzten. Wir haben also nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Und die Entscheide in der Fiko waren stets einstimmig.

Kam der Entscheid Marc Ringeisens zum Verzicht auf die Kandidatur für die Fiko überraschend oder gab es in den zurückliegenden Tagen und Wochen bereits Anzeichen für diese Entwicklung?

Der Rückzug von Marc Ringeisen kam völlig überraschend, zwei Tage vor Ablauf der Eingabefrist. Sein Entscheid, so kurzfristig nicht zu kandidieren, hat uns auf dem falschen Fuss erwischt.

Wurde Marc Ringeisen nicht auf die Bedeutung einer guten Vernetzung

in der Gemeinde hingewiesen oder hat man diesen Punkt unterschätzt?

Es ist nicht aussergewöhnlich, dass bei Präsidiumswahlen auch Externe antreten, die ebenfalls kein Netzwerk in der Gemeinde haben. Im Zentrum standen für uns deshalb die Kompetenzen und die beruflichen Qualifikationen möglicher Kandidaten. Marc Ringeisen erfüllte diese Anforderungen zu hundert Prozent und hinterliess im Vorstellungsgespräch einen sehr guten Eindruck, weshalb ihn die Fiko einstimmig nominiert hat. Offenbar erhielt er Rückmeldungen aus der Gemeinde, die ihm das fehlende Netzwerk ankreideten.

Gab es seitens der Fiko Bemühungen, Marc Ringeisen vom Rückzug abzuhalten?

Wir haben über das Wochenende in intensiven Gesprächen versucht, Marc Ringeisen zu überzeugen, an seiner Kandidatur festzuhalten. Leider vergeblich. Wir bedauern dies ausserordentlich und sind nach wie vor überzeugt, dass er ein ausgezeichneter Kandidat gewesen wäre.

Bruno Germann, Vorsitzender der Findungskommission. Bild: PD

Wird die Fiko ihre Tätigkeit wieder aufnehmen, um doch noch eine alternative Kandidatur und damit eine Auswahl präsentieren zu können?

Die Fiko hat mit etlichen Personen Gespräche geführt, die in ihren Augen für das Gemeindepräsidium in Frage kommen. Aus formaljuristischen Gründen kann die offizielle Kandidatenliste nicht mehr ergänzt werden – diese Frist ist am 28. Februar verstrichen. Die Wahl findet jedoch erst am 24. April statt. Würden sich in der Zwischenzeit noch Interessierte melden, so ist die Fiko offen für weitere Gespräche. Grundsätzlich kann jede Person gewählt werden, auch solche Leute, die nicht auf der Liste stehen.

In der Region werden die Vorgänge in Hauptwil-Gottshaus mit ungläubigem Kopfschütteln quittiert. Muss die Gemeinde jetzt gar

um ihren guten Ruf fürchten?

Leider zeigt sich auch in unserer Gemeinde, dass die Suche nach qualifiziertem Milizpersonal immer schwieriger wird. Viele potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten sind nicht mehr bereit, sich in einem öffentlichen Amt zu exponieren. Wer am Ende auch immer gewählt wird: Wir alle haben ein Interesse daran, diese Person bestmöglich zu unterstützen, damit sie sich einarbeiten und entwickeln kann – zum Wohle unserer Gemeinde.

Das Wahlpodium findet wie geplant am Mittwoch, 16. März, 20 Uhr, in der Mehrzweckhalle von Hauptwil statt.

