Hauptwil-Gottshaus: Marc Ringeisen wird neuer Gemeindepräsident

HAUPTWIL-GOTTSHAUS Marc Ringeisen landet einen Coup - Andreas Stamm ist bei der Ersatzwahl des neuen Gemeindepräsidenten chancenlos Bei einer Wahlbeteiligung von 45,3 Prozent setzt sich Marc Ringeisen (parteilos) gegen den einzigen Mitbewerber, Andreas Stamm (parteilos), mit über 400 Stimmen Vorsprung klar durch. Georg Stelzner 24.04.2022, 15.40 Uhr

Marc Ringeisen, künftiger Gemeindepräsident von Hauptwil-Gottshaus. Bild: Reto Martin

Ein ungewöhnlicher Wahlkampf kulminiert in einem aussergewöhnlichen Ergebnis: Triumph auf der einen Seite, krachende Niederlage auf der anderen. So kann die Neubesetzung des Gemeindepräsidiums von Hauptwil-Gottshaus kurz zusammengefasst werden. Vom Ergebnis der Ersatzwahl, die nach dem Rücktritt des bisherigen Amtsinhabers Matthias Gehring nötig wurde, sind beide Kandidaten überrascht.

Wahlvolk ist von Ringeisens Eignung überzeugt

«Ich war mir meiner Chancen bewusst, doch einen Erfolg in dieser Höhe habe ich wirklich nicht erwartet. Ich bin happy», sagt Marc Ringeisen unmittelbar nach Bekanntwerden des Resultats, das er als sensationell bezeichnet. Der 47-Jährige war zunächst von einer überparteilichen Findungskommission zur Wahl empfohlen worden, zog sich dann aber überraschend zurück.

Auf Anraten einer Gruppierung vollzog Ringeisen im März eine Kehrtwendung und stieg wieder ins Rennen um das Gemeindepräsidium ein. Befragt nach Gründen für seinen Erfolg, sagt Ringeisen:

«Ich denke, die Wählerinnen und Wähler konnten sich von meiner Person und von meinen Fähigkeiten ein gutes Bild machen.»

Der künftige Gemeindepräsident spricht damit die gutbesuchte Veranstaltung auf dem Hof Rehalp an, aber auch den Umstand, dass er bei der selbstständigen Verteilung seines Wahlflyers jeden Winkel der Gemeinde kennen gelernt und dabei mit vielen Leuten persönliche Gespräche geführt habe. Marc Ringeisen sagt:

«Einen Rückhalt spürte ich von Anfang an, doch es war schwer abzuschätzen, ob dieser für einen Wahlerfolg ausreichen würde.»

Überrascht, allerdings in negativem Sinn, ist auch Andreas Stamm. Das Verdikt des Wahlvolks kommentiert er so: «Das Ergebnis ist sehr deutlich. Da gibt es nichts schönzureden.» Er habe es versucht, würde im Nachhinein nichts anders machen und müsse sich nichts vorwerfen. Ursachenforschung hat Stamm am Sonntagnachmittag noch nicht betrieben. Das werde er in den nächsten Tagen nachholen, kündigt der 45-Jährige an.

«Im Moment habe ich für mein enttäuschendes Abschneiden keine plausible Erklärung.»

Stamm geht aber davon aus, dass die Empfehlung der Findungskommission letztlich eine grosse Rolle gespielt hat. In den Worten des unterlegenen Kandidaten klingt Verwunderung durch, dass Ringeisens Rückzug vor dem Wahlpodium und der darauffolgende Wiedereinstieg keinen Niederschlag im Wahlergebnis gefunden haben.