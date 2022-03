Hauptwil-Gottshaus «Ich spüre einen sehr grossen Rückhalt»: Marc Ringeisen verwirft seinen Rückzug und tritt doch gegen Andreas Stamm an Marc Ringeisen nahm sich Ende Februar selbst aus dem Rennen und begründete diesen Schritt mit der fehlenden Vernetzung in der Gemeinde. Nach dem Wahlpodium, an dem er nur als Besucher und nicht als Kandidat teilgenommen hatte, änderte er auf Wunsch einer nicht näher definierten Gruppierung seine Meinung. Georg Stelzner Jetzt kommentieren 24.03.2022, 05.20 Uhr

Auf seiner Website lässt Marc Ringeisen seine Kandidatur für das Gemeindepräsidium von Hauptwil-Gottshaus wieder aufleben. Bild: Manuel Nagel (23. März 2022)

«Das ist korrekt», sagt Marc Ringeisen auf die Frage, ob er nun doch für das Amt des Gemeindepräsidenten von Hauptwil-Gottshaus kandidiere. Ein entsprechendes Gerücht, genährt durch kryptische Andeutungen (Zitat: «… und meistens kommt es anders?») auf der Website des 47-Jährigen, kursiert seit Wochenbeginn in der Gemeinde.

Eine Gruppierung von Einwohnern sei nach dem Wahlpodium vom 16. März, an dem er als «stiller Beobachter» teilgenommen habe, auf ihn zugekommen und habe ihn ermuntert, wieder ins Rennen um das Gemeindepräsidium einzusteigen. Marc Ringeisen betont:

«Die Initiative ist nicht von mir ausgegangen.»

«Ich spüre einen sehr grossen Rückhalt von Seiten dieser Gruppierung», begründet Ringeisen seine Kehrtwendung. Ende Februar hatte der von einer Findungskommission offiziell empfohlene Kandidat seinen Rückzug bekanntgegeben und dies mit der fehlenden Vernetzung mit entscheidenden Meinungsbildnern innerhalb der Gemeinde begründet.

In verschiedenen Begegnungen sei ihm vor Augen geführt worden, wie wichtig das für eine erfolgreiche Wahl sein wird. «Diesen Umstand habe ich unterschätzt», räumte Ringeisen damals ein.

Findungskommission empfiehlt niemanden mehr

Über die Identität und Grösse der Gruppierung, die ihn zum Umdenken bewogen hat, möchte sich Ringeisen zum jetzigen Zeitpunkt nicht äussern. Auch hinsichtlich der Aktivitäten im anstehenden Wahlkampf hält sich der parteilose Kandidat bedeckt. Ringeisens Website ist vorerst nur zu entnehmen, dass er gedenkt, am 5. April von 20 bis 21 Uhr per Chat mit den Wählerinnen und Wählern in einen Dialog zu treten.

Sorgen um seine Glaubwürdigkeit macht sich Ringeisen nach eigenen Worten nicht. Seine erneute Kandidatur sei aufgrund der geänderten Ausgangslage plausibel, sagt Ringeisen unter Hinweis auf die Initiative besagter Gruppierung. Zu diesen Leuten gehört auch Theodor Studerus. Er war Mitglied der Findungskommission und begründet die Parteinahme für Ringeisen so:

«Andreas Stamm hat uns am Wahlpodium nicht überzeugt.»

Die Findungskommission sei in den Entscheid Ringeisens in keiner Weise involviert gewesen, erklärt deren Präsident, Bruno Germann. Man habe die Absage des Kandidaten damals schriftlich erhalten und zur Kenntnis genommen. «Marc Ringeisen ist nicht mehr der Kandidat der Findungskommission, und es wird von unserer Seite auch keine Wahlempfehlung mehr geben», sagt Germann auf Anfrage.

Mit Konkurrenz im Wahlkampf gerechnet

Überrascht, aber gelassen nimmt Andreas Stamm die aktuelle Entwicklung zur Kenntnis. Er erklärt:

«Für mich spielt das keine grosse Rolle; ich war immer bereit, mich einer Kampfwahl zu stellen.»

Er ziehe seine Kampagne wie geplant durch und werde in der Zeit bis 24. April weiter den persönlichen Kontakt mit den Wählerinnen und Wählern suchen.

Stamm hat zwar nicht ausgeschlossen, doch noch einen Mitbewerber oder eine Mitbewerberin zu erhalten, dass es nun aber ausgerechnet wieder Marc Ringeisen ist, findet er seltsam. Stamm gibt zu bedenken, dass bei der Besetzung eines Gemeindepräsidiums auch Eigenschaften wie Glaubwürdigkeit und Entschlussfähigkeit auf dem Prüfstand stünden. Positiv zu werten sei allerdings der Umstand, dass es nun doch eine personelle Auswahl geben wird.

Ressentiments gegen seine Person seitens der Ringeisen unterstützenden Gruppierung kann sich Stamm nicht vorstellen. Er habe mit niemandem in der Gemeinde einen Konflikt, versichert er und hofft, dass es nun zu keinem schmutzigen Wahlkampf kommen wird. Stamm, der als einziger offizieller Kandidat namentlich auf dem gedruckten Wahlzettel aufscheinen wird, verhehlt nicht, dass er sich gewünscht hätte, von Ringeisen persönlich über die Neuauflage der Kandidatur informiert zu werden.

Die Kandidaten im Internet: www.gemeindepraesident.com und www.marcringeisen.ch.

