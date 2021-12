Matthias Gehring zieht Bilanz über seine Amtszeit

HAUPTWIL-GOTTSHAUS «Es war ungemein spannend, ich möchte keinen Tag missen»: Matthias Gehring hört als Gemeindepräsident auf Seit Juni 2011 war Matthias Gehring (SVP) Gemeindeoberhaupt von Hauptwil-Gottshaus. Wenige Tage vor seinem freiwilligen Rückzug zieht er Bilanz über seine Amtszeit. Interview: Georg Stelzner Jetzt kommentieren 24.12.2021, 04.10 Uhr

Gemeindepräsident Matthias Gehring am Ufer des Hauptwiler Weihers. Bild: Ralph Ribi (Hauptwil, 21. Dezember 2021)

Sie sind noch eine Woche im Amt. Was geht Ihnen in diesen Tagen durch den Kopf?

Matthias Gehring: Das beschäftigt mich natürlich. Mehr als zehn Jahre habe ich hier meinen Arbeitsplatz gehabt und gewusst, was zu tun ist. Ab Januar werde ich wieder Unternehmer sein, was eine Umstellung bedeutet. Aber ich freue mich auf die Zeit, die nun kommt.

Was werden Sie im neuen Jahr besonders vermissen?

Den Kontakt mit dem Team der Gemeindeverwaltung und mit der Bevölkerung werde ich sicher vermissen. Wahrscheinlich noch weitere Dinge, aber da ist es noch zu früh, um konkrete Aussagen zu machen. Das wird sich zeigen. Ich habe den Job als Gemeindepräsident jedenfalls als spannendste Aufgabe erlebt, die man haben kann.

Würden Sie nochmals so handeln oder bereuen Sie es, die wohl sichere Wiederwahl in Hauptwil-Gottshaus im Jahr 2023 preisgegeben zu haben?

Nein, überhaupt nicht, obwohl es mir grossen Spass gemacht hat, hier Gemeindepräsident zu sein. Dass es mit der Wahl in Thal nicht geklappt hat – nun, damit musste ich rechnen. Ich bin ein Mensch, der ein gewisses Risiko braucht. Ich sehe eine Chance darin, nun etwas Neues machen zu können.

Sie waren jetzt in der Wirtschaft, im Bildungswesen und in der Politik tätig? Wo haben Sie sich am wohlsten gefühlt?

Das ist schwierig zu sagen. Ich möchte da keine Wertung vornehmen, habe ich doch in allen drei Bereichen spannende Aufgaben vorgefunden.

Worin unterscheidet sich die Politik am meisten von den anderen Berufsfeldern? Was sind die Vor- und Nachteile, die ein Politiker hat?

Als Unternehmer kann ich heute etwas beschliessen und es morgen ausführen. In der Politik ist das nicht möglich. Da gibt es viele Akteure, die mitreden, was dazu führt, dass Prozesse länger dauern. Als Politiker hat man das Privileg, viele interessante Leute kennen zu lernen und sich ein Netzwerk aufzubauen. Das ist in den meisten anderen Berufen in diesem Ausmass nicht möglich.

Hat sich Ihre zehneinhalbjährige Amtszeit so gestaltet, wie Sie es erwarteten, oder gab es Überraschungen positiver oder negativer Art?

Ich bin 2011 ohne Erwartungen und politische Erfahrungen in die Gemeinde gekommen, war gewissermassen ein Greenhorn. Die Zeit war dann ungemein spannend. Ich möchte keinen Tag missen. Verändert hat sich in diesen Jahren insofern etwas, als der Kanton bei kommunalen Angelegenheiten – zum Beispiel im Bauwesen – immer mehr mitredet, wodurch die Gemeindeautonomie beschnitten wird. Diese Entwicklung macht mir schon etwas Bauchweh.

Sie haben mit Ihrem Stil, Ihren Ideen und Ihrer offenen Art frischen Wind in die Gemeinde gebracht und damit bisweilen auch für Wirbel gesorgt. Wie schnell haben die Einwohner und Sie zueinander gefunden?

Obschon ich, wie gesagt, keine Erfahrung mitbrachte, bin ich in Hauptwil-Gottshaus von der Bevölkerung und vom Gemeinderat extrem gut aufgenommen worden. Wir haben den Draht zueinander rasch gefunden.

Auf welche Projekte, die Sie gemeinsam mit dem Gemeinderat und der Bevölkerung umgesetzt haben, sind Sie speziell stolz?

Da könnte ich jetzt viele nennen, beispielsweise den neuen Parkplatz an der Hauptstrasse in Hauptwil, um den wir lange gekämpft haben, oder die Errichtung von Unterflurcontainern auf dem ganzen Gemeindegebiet. Erwähnenswert sind auch die zahlreichen Erschliessungen und Gestaltungspläne sowie die Investitionen in die Infrastruktur bei der Strom- und Wasserversorgung. Highlight war aus meiner Sicht aber die im Jahr 2016 durchgeführte Bauern- und Gewerbeausstellung. Ich hoffe, diese Veranstaltung erlebt dereinst eine Neuauflage.

In welchen Bereichen oder bei welchen Themen haben sich Ihre Erwartungen nicht erfüllt? Gibt es Wermutstropfen?

Ich hätte mir digitale Ortseingangstafeln gewünscht, weil ich der Meinung bin, dass sich diese Technologie durchsetzen wird. Daneben gab es weitere kleinere Projekte, die im Gemeinderat keine Mehrheit gefunden haben. Vom Souverän abgelehnt wurden in meiner Amtszeit nur zwei Projekte: der Umzug der Gemeindeverwaltung und die Schaffung der sogenannten Paradiesinseln.

Sie treten in Hauptwil-Gottshaus nicht mehr an und können daher auch diese Frage bedenkenlos beantworten: Wer oder was hat Sie während Ihrer Amtszeit geärgert oder enttäuscht?

Es gibt in jeder Gemeinde Einwohner, die sich ungerecht behandelt fühlen, die alles schlecht finden, was die Behörde macht, oder die einfach gerne im Mittelpunkt stehen. Das ist in Hauptwil-Gottshaus nicht anders. Es sind aber Ausnahmen, wenige Einzelfälle, die man an den Fingern einer Hand abzählen kann. Damit muss man als Gemeindepräsident umgehen können.

Die Suche nach einem Nachfolger dauert an. Mit welchen Argumenten würden Sie interessierten Personen die Gemeinde Hauptwil-Gottshaus schmackhaft machen?

Hauptwil-Gottshaus ist die landschaftlich schönste Thurgauer Gemeinde mit einer offenherzigen Bevölkerung, einem konstruktiven Gemeinderat, einer intakten Infrastruktur und einem attraktiven Steuerfuss.

Welchen beruflichen Weg werden Sie nun einschlagen?

Haben Sie diesbezüglich schon eine Entscheidung getroffen?

Ich werde ganz in die Privatwirtschaft zurückkehren und in meiner Firma, der Swiss Licht AG, vermehrt operativ tätig sein, was während der Zeit als Gemeindepräsident nur beschränkt möglich war. Ich überlege mir auch, eine Kette von Covid-19-Teststationen zu eröffnen, und möchte meine Kontakte mit erfolgreichen Leuten im Hinblick auf allfällige Kooperationen nutzen. Ich stehe im Bildungs- und Beratungszentrum Arenenberg weiter für Stellvertretungen zur Verfügung und werde mich auf diesem Gebiet weiterbilden.

Wird es ein Comeback von Matthias Gehring in der Politik geben, vielleicht sogar im Thurgau?

Eine Rückkehr ist vorstellbar, ja sogar wahrscheinlich, denn Politik finde ich eine spannende Sache. Als selbstständiger Unternehmer hätte ich keine Kündigungsfrist einzuhalten, wenn sich irgendwo eine Tür öffnet. Für einen solchen Schritt müssten aber verschiedene Faktoren passen, unter anderem der Zeitpunkt.

Was legen Sie der Gemeinde Hauptwil-Gottshaus unter den Christbaum? Was wünschen Sie ihr?

Ich wünsche mir, dass Hauptwil-Gottshaus ein Oberhaupt bekommt, das aufgeschlossen ist und die Gemeinde mit neuen Ideen weiterentwickelt. Wichtig wird auch sein, die richtigen Investitionen am richtigen Ort zu tätigen und in den Medien für positive Schlagzeilen zu sorgen. Ich bin stolz, weiter Einwohner dieser Gemeinde zu sein.

