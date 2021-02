Coronakrise «Wir leben von unserem Ersparten und der Altersreserve»: Ein Schaustellerpaar aus St.Pelagiberg hat seit über einem Jahr keine Einnahmen Esther und Roger Philippin-Lang aus St.Pelagiberg sind Schausteller. Seit über einem Jahr sind ihre Spiel- und Schiessbuden sowie Imbissstände eingelagert. Rita Bolt 01.02.2021, 17.05 Uhr

Die Schaustellerfamilie Philippin aus St.Pelagiberg leidet unter der Coronakrise. Esther und Roger Philippin zwischen ihren Budenwagen. Bild: Donato Caspari (St.Pelagiberg, 29.Januar 2021)

«Schaustellerei bedeutet für uns Leben, Beruf, Familie, einfach alles», sagt Esther Philippin. Sie und ihr Mann Roger stammen beide aus Schaustellerfamilien. Mit 20 Jahren habe sie ihre erste Schiessbude gekauft. «Ich bin ein ‹Chilbichind›», sagt die Schaustellerin. Ihre Eltern hatten unter anderem eine Geisterbahn; diese habe damals ihre Schwester übernommen. Roger Philippin hat seinem Vater im Alter von 22 Jahren eine Kinderautobahn abgekauft. Auch er ist ein «Chilblichind».

Die Philippins sind seit Jahren unterwegs und gehören zu bekannten und alteingesessenen Schaustellerfamilien in der Schweiz. Die wievielte Generation er verkörpert, weiss Roger Philippin nicht genau. «Fünfte, vielleicht sechste, irgendwann verliert sich die Spur.»

Seine Grossmutter Any Seefeldt habe ihrem Vater 1952 eine «Riitschuel» abgekauft. Die Marktgemeinden Ossingen, Andelfingen und Stammheim kauften 1981 diese Karussellrarität und gründeten eine Genossenschaft, um sie so vor der Verschrottung zu retten. Und dieses Karussell existiere immer noch.



Infrastruktur kostet weiterhin Geld

Gut in Schuss sind die Spiel- und Schiessbuden sowie Bahnen der Philippins. «Wir müssen unseren Wagenpark ja trotzdem warten, auch wenn im Moment keine Jahrmärkte zugelassen sind», sagt der Schausteller. Das Ehepaar besitzt drei Schiessbuden, einen «Baller-Alarm»-Spielwagen, einen Kinderflieger sowie Kinderautoscooter, den Imbisswagen Schoggi-Paradies, das Raclette-Chalet, einen Wagen mit Churros, Spielautomaten, diverse Anhänger, einen Lastwagen und einen Wohnwagen. Roger Philippin sagt:

«Diese Infrastruktur kostet Geld.»

Der «Baller-Alarm» und der Softice-Wagen stehen in St.Pelagiberg, der Grossteil ist in einem Lager in Ossingen untergebracht. Dem Haus in St.Pelagiberg ist eine Werkstatt angegliedert, in der Roger Philippin oft selber handwerkelt. Derzeit arbeitet er an Holzzäunen, die er vor seine Buden stellen kann, um den Sicherheitsabstand gewähren zu können, sollten sie wieder auf Märkte gehen können.

Esther und Roger Philippin in ihrer Werkstatt. Bild: Donato Caspari (St.Pelagiberg, 29.Januar 2021)

In Nichtcoronazeiten sind Esther und Roger Philippin von April bis Dezember mit ihrem amerikanischen Wohnwagen auf vielen Jahrmärkten unterwegs. «Seit gut 40 Jahren», sagt Esther Philippin, die ihren Mann schon von klein auf kennt.

«Die Schausteller und Marktfahrer sind eine grosse Familie. Man trifft immer auf die gleichen Leute.»

Im vergangenen Jahr mussten sie sich in ihr Schicksal schicken und zu Hause bleiben – die Jahrmärkte durften nicht stattfinden. «Natürlich sind wir traurig darüber. Aber wir sind körperlich und psychisch gesund», sagt Ester Philippin. «Wir sehen es als längere Winterpause», sagt Roger Philippin achselzuckend. Sie hätten vieles gemacht, was in den vergangenen Jahren nicht möglich gewesen sei. Beispielsweise Ausflüge in die Berge.

Schausteller haben keine Perspektive

Die Zukunft für die Schausteller sieht im Moment nicht rosig aus: «Wir haben auch für dieses Jahr keine Perspektive», sagt das Schausteller-Ehepaar. Roger Philippin hofft, dass das Knabenschiessen im Zürcher Albisgüetli im September stattfinden kann. «Wir sind dort jeweils mit diversen Geschäften dabei.» Und: Philippin ist im Albisgüetli geboren.

Abgesagt ist bereits die Offa. Sie hoffen, dass das Albanifest in Winterthur, das zu den grössten Altstadtfesten in Europa zählt, dieses Jahr stattfinden kann. Philippins sagen:

«Hier erwirtschaften wir einen Grossteil unseres Einkommens.»

Nicht allein mit den Schiess- und Spielbuden, sondern mittlerweile mit den Imbisswagen. Besonders stolz sind sie auf ihr neun Meter langes Schoggi-Paradies, in dem Schoggi-Früchte zubereitet werden. «Wir verwenden nur beste Schweizer Schokolade», sagt Roger Philippin. Er muss es wissen, denn er bereitet die süssen Versuchungen selber zu. «Ohne mich geht es nicht», sagt er lachend. Seine Frau nickt anerkennend.

Sie schwärmt von den mexikanischen Churros, von denen sie nicht genug bekommen kann. Eine ihrer «Lieblingsbuden» ist ihr Raclette-Chalet, mit dem sie in der Weihnachtszeit vier Wochen in Chur stehen.

«Den Käse beziehen wir von der Käserei Müller in Hagenwil. Bei uns muss die Qualität stimmen.»

Esther und Roger Philippin sind Schausteller durch und durch, auch wenn sie nicht nur mit Schiessbuden und Kinderbahnen, sondern seit einigen Jahren auch mit Imbissständen auf Jahrmärkten anzutreffen sind. «Wir sind jetzt auch schon über 60 und wollten im Alter mehr mit unseren Imbissbuden unterwegs sein», erklärt Esther Philippin. Wie vielen hat Corona auch ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Hohe Fixkosten und keine Härtefallgelder

Seit über einem Jahr haben sie keine Einnahmen und haben mit ihrem Wagenpark hohe Fixkosten. Die beiden sagen:

«Wir leben von unserem Ersparte und von der Altersreserve.»

Sie hätten bis jetzt keine Härtefallgelder gesprochen bekommen. Wie lange sie noch durchhalten können, wissen sie nicht. Sie wissen aber, dass sie mit ihren Buden und Ständen Freude in die Städte und Dörfer bringen – und sie hoffen, bald wieder Jahrmarktluft schnuppern zu können.