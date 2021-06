Hauptwil-Gottshaus ist dank des Weihers "reich".

HAUPTWIL-GOTTSHAUS Die Gemeinde ist dank des Weihers «reich» - nun erhöht sich das Eigenkapital nochmals Die Gemeindeversammlung von Hauptwil-Gottshaus genehmigte die Jahresrechnung und hhiess einen Kreditantrag für die Verbesserung der Versorgung mit Strom und Wasser gut. Georg Stelzner 09.06.2021, 16.45 Uhr

Der Hauptwiler Weiher stellt einen Wert von rund einer Million Franken dar. Bild: Thi My Lien Nguyen (Hauptwil, 17. Juli 2017)

Anstelle des üblichen musikalischen Auftakts, der den Coronaschutzmassnahmen ebenso zum Opfer fiel wie der Apéro am Ende, sorgte ein Sommergewitter mit Donnergrollen an der Gemeindeversammlung für die akustische Kulisse. 43 Stimmberechtigte (3,25 Prozent) hatten sich am Dienstagabend in der Mehrzweckhalle von Hauptwil eingefunden, um über die Rechnung 2020 der Politischen Gemeinde Hauptwil-Gottshaus und einen Kredit von 1,336 Millionen Franken zu befinden.