Hauptwil: Steve Blaser bringt seine erste Solo-CD auf den Markt.

Hauptwil Erstling mit Aluminiumblech: Southbound Steve bringt seine erste CD heraus Der Hauptwiler Musiker Steve Blaser hat sein Debütalbum mit dem Titel «Southbound Steve» mit Thurgauer Apfelschaumwein getauft. Yvonne Aldrovandi-Schläpfer 17.08.2021, 04.40 Uhr

Stefan «Steve» Blaser mit seinem Debütalbum und seiner Resonatorgitarre auf seinem Balkon in Hauptwil. Bild: Yvonne Aldrovandi-Schläpfer

Stefan «Steve» Blaser aus Hauptwil ist ein leidenschaftlicher USA-Fan. Nebst dem Land liebt er auch die American Roots und Folk Music, mit Fokus auf die 1920er- bis 1950er-Jahre. Seit der Lancierung seines Soloprojekts «Southbound Steve» vor vier Jahren hat der Sänger und Komponist zwei digitale Singles veröffentlicht. Nun brachte er sein erstes Album mit dem Titel «Southbound Steve» heraus.

«Dieses Album bedeutet mir sehr viel. In meinen Songs widerspiegeln sich Gedanken und persönliche Erlebnisse, aber auch Reiseabenteuer beispielsweise durch die Appalachen von Kentucky und Tennessee oder das Mississippi Delta.»

Das sagt Steve Blaser, während er seine CD in den Händen hält. Dieses Werk sei eine Referenz an ihn selbst, damit sein breites Spektrum als Multiinstrumentalist wahrgenommen werde.

Das Debütalbum besteht aus 16 Titeln mit elf Eigen- und fünf Fremd-Kompositionen. Abgerundet wird es durch ein 16-seitiges illustriertes und mit ausführlichen Dokumentationen ausgestattetes Beiheft – einem sogenannten Booklet. «Das Album beinhaltet die Wurzeln der amerikanischen Volksmusik der 1920er- bis 1950er-Jahre – einen stilistischen Mix aus Country, Folk, Hillbilly, Bluegrass, Blues, Rockabilly bis hin zu Gospel», erklärt der 48-Jährige. Steve Blaser zelebriert den besagten amerikanischen Musikstil mit Sologesang, Resonatorgitarre, Banjo, Ukulele, Mundharmonika und anderen Überraschungseffekten. Der gebürtige Hauptwiler hat bis jetzt rund 30 eigene Songs komponiert und getextet. Er hat auch einen Mundart-Song über den Thurgau verfasst – als Hommage an den Apfelkanton. Diese Eigenkomposition «Thurgau Anthem» ist nun in englischer Version in seinem Debütalbum enthalten.

Album-Release-Party beim Weiherdamm

An einer Album-Release Party stellte Steve Blaser sein neues Werk Ende Juli beim Weiherdamm in Hauptwil vor. Da die CD im Thurgau entstanden ist und auch einen Thurgauer-Song enthält, sei es naheliegend gewesen, diese mit einem Thurgauer Apfelschaumwein zu begiessen. Der Musiker erzählt:

«Taufpatin war meine Partnerin Sandra Spring. Es war ein herrlicher Sommerabend – mit zahlreichen Gästen aus nah und fern.»

Steve Blaser besitzt unterschiedliche Saiteninstrumente, davon hauptsächlich Gitarren. Angefangen Gitarre zu spielen, habe er vor etwa 40 Jahren. Seither habe ihn dieses Musikinstrument immer begleitet. Er ergänzt:

«Ich bin aber auch ein extremer Fan vom Banjo.»

In seinem Soloprojekt als «Southbound Steve» – southbound heisst südwärts – spielt der Multiinstrumentalist meistens auf seiner Resonatorgitarre, die aus Aluminiumblech besteht. «Ich bin aber flexibel und richte mich gerne nach den Wünschen des Publikums.» Erfahrungen, Inspirationen und sein Wissen holt sich Steve Blaser seit Anfang der 1990er-Jahre durch unzählige Reisen in und durch die besungenen Regionen. Er pflege zudem regelmässig Kontakt zu amerikanischen Musikern, aber auch zu Produzenten aus Nashville, dem Country-Music-Mekka.

Auch im Trio auf der Bühne Steve Blaser ist jedoch nicht nur als One-Man-Band Southbound Steve unterwegs. Vor 28 Jahren hat er die Band The Sun Skippers gegründet. Seither tritt er auch regelmässig mit seinen beiden Kollegen Paul Leuzinger und Phil Traussnig als Rockabilly-Trio The Sun Skippers auf. Das Trio hat bereits fünf Tonträger herausgegeben, ebenfalls mit Eigenkompositionen von Steve Blaser.

Hinweis

Weitere Informationen unter www.southboundsteve.ch