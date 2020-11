Happy End für Arboner Hobbyfischer: Sie müssen in Österreich jetzt doch keine Busse zahlen Die zuständigen Stellen in Vorarlberg haben das Verfahren gegen Peter Peschee Künzi und Kevin Bärlocher eingestellt. Bedanken können sich die beiden beim Verfassungsgerichtshof im Nachbarland. Markus Schoch 13.11.2020, 05.30 Uhr

Die Bezirkshauptmannschaft Bregenz lässt Peter Peschee Künzi und seinen Kollegen Kevin Bärlocher von der Angel. Sie stellt das Verfahren gegen die Arboner ein. Die beiden sollten je 450 Euro Busse zahlen, weil sie am 3. April beim Fischen in der Bregenzerbucht auf dem Boot von Künzi angeblich zu nahe beieinander sassen und damit gegen die Abstandsvorschriften verstiessen, die dazu dienen, die Verbreitung des Coronavirus zu bremsen.

Künzi bestritt von Anfang an, sich nicht an die Regeln gehalten zu haben. Die Vorwürfe seien einfach nur lächerlich, sagte er. «Es hat surreale Züge, was abläuft.» Dieser Meinung war auch der Romanshorner Anwalt Beat Hirt, der den Fall übernahm und die Zuständigkeit der Vorarlberger grundsätzlich in Frage stellte. Künzi und Bärlocher hätten sich gar nicht auf österreichischem Staatsgebiet aufgehalten, als sie im Frühling von der Seepolizei kontrolliert worden seien.

Die entscheidende Frage bleibt offen

Das Wasser dort sei 80 Meter tief gewesen, die Grenze eines Landes ende am Bodensee aber an der sogenannten Halde 25 Meter unter der Oberfläche, argumentiert Hirt. Tatsächlich gibt es auch andere Theorien. Welche richtig ist, bleibt jetzt aber weiter offen. Denn die Bezirkshauptmannschaft hat sich in ihrer Einstellungsverfügung nicht zu dieser Frage geäussert.

Sie hat die Strafanzeige gegen Künzi und Bärlocher fallen gelassen, weil der österreichische Verfassungsgerichtshof in der Zwischenzeit nachträglich eine Reihe von Covid-19-Massnahmen als gesetzwidrig beurteilt habe, heisst es auf Nachfrage in Bregenz. Davon würden jetzt die beiden Arboner profitieren. Denn die Neubeurteilung der Rechtslage im Frühling sei zwingend auf hängige Fälle anzuwenden.

Hirt hätte es sich anders gewünscht. Er sagt:

«So bleibt der Bodensee grenzenlos.»

Künzi geht es ähnlich. Er sei natürlich froh, dass sich die Sache für ihn und seinen Kollegen erledigt habe. Wer wo auf dem Bodensee was zu sagen habe, sei aber weiterhin ungeklärt. «Das ist unbefriedigend.»

Künzi ist die Lust am Fischen nicht vergangen

Der passionierte Fischer lässt sich davon aber nicht verunsichern. «Ich werde selbstverständlich auch im nächsten Jahr ein Patent für den ganzen See lösen.» Und wenn die Aussichten in der Bregenzerbucht am besten seien, einen Fisch aus dem Wasser zu ziehen, werde er mit seinem Boot dorthin fahren.