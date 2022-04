Egnacher wehren sich gegen Umbau von 5G-Antenne

Handynetz «Wer Einsprache machen will – ich habe einen Musterbrief»: Egnacher wehren sich gegen 5G-Antenne Die Swisscom will in Egnach eine ihrer Mobilfunkantennen umbauen. Gegen das Baugesuch sind drei Einsprachen eingegangen. Dabei stillen Mobilfunkanbieter mit den 5G-Antennen nur die Nachfrage, sagt Martin Zeltner vom Amt für Umwelt. Krisztina Scherrer Jetzt kommentieren 27.04.2022, 04.40 Uhr

Unbeliebt: die 5G-Antenne. Martial Trezzini / KEYSTONE

5G-Antennen sind ein emotionales Thema. Wenn ein Mobilfunkanbieter in einer Gemeinde den Bau oder Umbau einer solchen ankündigt, gibt es häufig Widerstand. Meistens aus Angst vor zu hoher Strahlenbelastung oder Elektrosmog.

Einsprache gegen Antennen-Umbau in Egnach

Die Firma Swisscom will ihre 5G-Antenne an der Bahnhofstrasse 38, am Bahnhof Neukirch-Egnach umrüsten. Am 25. März wurde auf der Gemeinde das entsprechende Baugesuch für den Umbau öffentlich aufgelegt. Ein neuer Mast und eine neue Antenne sollen her. Einsprachen konnten bis zum 13. April eingereicht werden.

Ein paar Tage vor Ende der öffentlichen Auflage formiert sich Widerstand. Zwei Frauen fordern in einem Egnacher Klassenchat für Eltern auf, sich zu wehren: «5G wird aufgerüstet! Das betrifft uns alle! Wer Einsprache machen will: Ich habe einen Musterbrief, den ich euch mailen kann. Bei Interesse bitte melden», heisst es in der Whatsapp-Nachricht. Im Anhang ein 16-seitiges Dokument. Darin steht, dass das Baugesuch abzuweisen sei, unter anderem wegen mangelnder Informationen. Drei Einsprachen sind gegen das Baugesuch eingegangen. Die Firma Swisscom hat nun drei Wochen Zeit für eine Stellungnahme.

Es ist nicht das erste Mal, dass es Widerstand gegen eine 5G-Antenne in Egnach gibt. Im Jahr 2018 reichte die Firma Salt ein Baugesuch für eine neue Mobilfunkantenne an der Arbonerstrasse 17 ein. Die Gegner machten bei einer Anhörung der Einsprecher im Januar 2019 klar, dass sie die Anlagen nicht mitten im Dorf haben wollen und sie zweifelten an den Absichten des Mobilfunkanbieters. 233 Einsprecher forderten den Gemeinderat auf, das Gesuch abzulehnen oder zurückzuweisen. Die Antenne wurde damals nicht gebaut. «Das Baugesuch wurde zu Gunsten des Umgebungsschutzes von denkmalgeschützten Bauten und aufgrund der Beeinträchtigung des Dorfbildes von Neukirch abgelehnt», heisst es auf Anfrage bei der Bauverwaltung Egnach.

Die Aufgabe der Bauverwaltung ist es, das Baugesuch gemäss den kommunalen und kantonalen Bauvorschriften zu prüfen. Im aktuellen Fall von Swisscom gebe es nichts zu beanstanden. Trotzdem: «Bei jeder Mobilfunkanlage wird in der Bevölkerung dazu aufgerufen, Einsprache zu erheben», heisst es bei der Bauverwaltung. «Wir erhalten aber auch ständig Reklamationen, dass das Mobilfunknetz schlecht ausgebaut ist.»

5G-Antennen in der Übersicht (zur ganzen Karte geht es hier):

Doch, wieso formiert sich jedes Mal Widerstand? «Es ist schwierig zu sagen, weshalb es beinahe jedes Mal Gegenwehr gibt», sagt Martin Zeltner vom Amt für Umwelt Thurgau. Zum einen herrsche eine Grundskepsis gegenüber der nächsten Generation von Mobilfunk-Technologien. Zum anderen mangle es teilweise an Informationen zu 5G. «Bei neu eingeführten Technologien fehlen in der Tat die Langzeitstudien. Für uns als Vollzugsbehörde sind jedoch die Grenzwerte massgebend. Solange diese eingehalten werden, geht der Bund – welcher die Werte festlegt – davon aus, dass keine Gefahren für Umwelt, Natur und Bevölkerung ableitbar sind.»

Datenkonsum verdoppelt sich jährlich

Zeltner beobachtet, dass sich die Bewohner meist gegen die Antennen und nicht gegen das Netz an sich wehren. Mit der Erweiterung der 5G-Technologie können mehr Daten mit weniger Leistung versendet werden. «Die Grundlage für 5G ist dieselbe wie für 4G. Unter anderem sind aber weitere Frequenzbänder dazugekommen. Diese bewegen sich jedoch in ähnlichen Bereichen, in denen bereits vorher Mobilfunk gesendet wurde.» Denn egal ob 3, 4 oder 5G: «Alle Dienste können auf allen Frequenzen betrieben werden. Bei WLAN sind die Frequenzen sogar höher als beim 5G-Signal.»

Fakt sei: Dass sowohl Datenerhebungen der Mobilfunkanbieter als auch des Bundesamtes deutlich aufzeigen, dass sich der Datenkonsum der Bevölkerung jährlich verdoppelt. «Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, suchen die Mobilfunkanbieter nach Lösungsmöglichkeiten. Eine davon ist 5G», sagt Zeltner.

Infobox Wie viele 5G-Antennen gibt es in Neukirch-Egnach? In Neukirch-Egnach gibt es bereits vier 5G-Antennen. An der Bahnhofstrasse, auf dem Bahnhofplatz, an der Bucherstrasse und an der Amriswilerstrasse.

