Handball HSC Kreuzlingen holt Ex-Nationalspieler: Damit könnte der Aufstieg in die NLA näher rücken Ab sofort trägt der 13-fache Schweizer Nationalspieler Adrian Blättler das Dress des HSC Kreuzlingen. Der 27-jährige Linksaussen unterschrieb beim NLB-Tabellenzweiten einen bis Ende Saison befristeten Vertrag. Der HSCK unterstreicht damit seine Ambitionen Richtung höchste Liga. Markus Rutishauser 11.12.2021, 04.30 Uhr

Adrian Blättler schoss im vergangenen Frühjahr noch Tore in der NLA für Kriens-Luzern. Urs Flüeler/Keystone (Kriens, 17. April 2021)

Im letzten NLB-Heimauftritt des Jahres will der HSC Kreuzlingen am Samstag um 19.00 Uhr seinen Lauf fortsetzen und mit dem neunten Sieg im zwölften Spiel den zweiten Tabellenplatz verteidigen. In der Sporthalle Egelsee empfängt das Team von Trainer Werner Bösch den Tabellen-13. Biel. Die Berner Seeländer liegen aktuell auf einem Abstiegsplatz, sind aber ein nicht zu unterschätzender Widersacher, der zuletzt mit einem Heimsieg gegen Fortitudo Gossau (6.) überrascht hat.

Aufgrund von personellen Engpässen auf der linken Flügelposition hat der HSC Kreuzlingen bis zum Saisonende den 13-fachen Schweizer Nationalspieler Adrian Blättler verpflichtet. Der 27-Jährige spielte während neun Saisons in der höchsten Schweizer Liga beim HC Kriens-Luzern und erreichte mit diesem im vergangenen Frühjahr den NLA-Playoff-Halbfinal. Kreuzlingens neuer sportliche Gesamtleiter Heiko Grimm konnte Blättler dafür begeistern, seine eigentlich bereits abgeschlossene Spielerkarriere um rund ein halbes Jahr zu verlängern. «Ich kenne Adrian aus meiner Trainerzeit beim HC Kriens-Luzern und bin deshalb überzeugt, dass er sowohl sportlich wie auch menschlich eine Bereicherung für unser Team sein wird», zeigt sich Grimm überzeugt. Allerdings dürfe man nicht gleich zu viel erwarten, habe Blättler doch seit sechs Monaten keinen Ernstkampf mehr bestritten. Am Donnerstag hatte er erstmals am Training des HSCK teilgenommen. Ob er bereits für das NLB-Heimspiel vom Samstag gegen Biel im Kader steht, werden die Verantwortlichen kurzfristig entscheiden.

Kreuzlingens Sportchef Heiko Grimm (links) begrüsst Adrian Blättler im Dress des HSC Kreuzlingen. Die beiden kennen sich aus gemeinsamer Vergangenheit bei Kriens-Luzern. Patrick Müller/HSC Kreuzlingen

Blättler-Transfer soll Fabian Schneider Zeit verschaffen

Die Verpflichtung von Adrian Blättler wurde in erster Linie getätigt, um eine Schlüsselposition zu stärken, die derzeit verletzungsbedingt unterbesetzt ist. «Wir möchten Fabian Schneider ausreichend Zeit geben, um nach seiner Verletzung wieder vollständig genesen zurück zu kehren», sagt Kreuzlingens Präsident Patrick Müller, «weshalb wir uns aufgrund der dünnen Personaldecke auf seiner Position dazu entschlossen haben, nochmals aktiv zu werden.» Schneider hatte sich in der vergangenen Saison eine schwere Knieverletzung zugezogen und damit nicht nur die gesamte Vorbereitung, sondern auch schon jetzt fast die halbe neue Spielzeit verpasst. «Er soll keinen unnötigen Druck verspüren, schnellstmöglich wieder zurückkehren zu müssen, sondern einen bestmöglichen Wiederaufbau vollziehen.»