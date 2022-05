Handball Heimrecht im Aufstiegskampf: Der HSC Kreuzlingen krallt sich womöglich entscheidenden Vorteil Nach dem 17. Sieg in Serie ist der HSC Kreuzlingen nicht mehr von der Spitze der NLB-Tabelle zu verdrängen. Die Thurgauer werden das Aufstiegs-Playoff gegen den Ligakonkurrenten Wädenswil/Horgen demnach vor eigenem Publikum beginnen können. Markus Rutishauser 09.05.2022, 17.45 Uhr

Adrian Blättler und der HSC Kreuzlingen befinden sich unmittelbar vor der entscheidenden Meisterschaftsphase in Topform. Bild: Mario Gaccioli (Kreuzlingen, 23. April 2022)

Dank einer deutlichen Leistungssteigerung unmittelbar vor und nach der Pause gewann der HSC Kreuzlingen am vergangenen Wochenende das NLB-Auswärtsspiel gegen Biel 35:25 (16:13). Weil Verfolger Wädenswil/Horgen das Zürichseederby gegen Stäfa 27:30 verlor, stehen die Kreuzlinger bereits vor Abschluss der Qualifikation als Tabellenerste fest. Das Team von Trainer Werner Bösch geniesst im Aufstiegs-Playoff ab Freitag, 20. Mai, also Heimrecht.

Auswärts gegen den HS Biel, der schon länger als einer von zwei Absteigern feststeht, begannen die Kreuzlinger verhalten. Die Bieler gestalteten die ersten 30 Minuten, angeführt von ihrem Topskorer Vinzenz Schläfli (6 Tore), ausgeglichen. Weil sich aber auch der Kreuzlinger Goalgetter Paul Kaletsch mit sechs erfolgreichen Abschlüssen in guter Form präsentierte und Nikola Marinovic zwischen den Pfosten nach seiner Einwechslung sofort überzeugte, erarbeitete sich der Tabellenführer aus dem Thurgau doch noch einen 16:13-Pausenvorteil.

Auch ohne diverse Leistungsträger zehn Tore mehr erzielt

Nach dem Seitenwechsel stellte der HSC Kreuzlingen die Weichen rasch. Innert neun Minuten erhöhte er seinen Vorsprung auf sieben Treffer (21:14). Diesen verwaltete der Favorit in den restlichen 20 Minuten souverän. Am Ende resultierte ein verdienter 35:25-Auswärtssieg, obschon die Kreuzlinger den einen oder anderen Leistungsträger schonten.

In der vorgezogenen letzten Hauptrundenpartie empfängt der HSC Kreuzlingen am Mittwoch, 11. Mai, um 20 Uhr den Tabellenzehnten Möhlin. Danach hat Trainer Bösch neun Tage lang Zeit, um sein Team auf das erste Playoff-Heimspiel gegen Wädenswil/Horgen vorzubereiten. Die Spieldaten der Best-of-five-Serie sind der Freitag, 20. Mai (in Kreuzlingen), Sonntag, 22. Mai, Donnerstag, 26. Mai (in Kreuzlingen), eventuell Sonntag, 29. Mai, und eventuell Dienstag, 31. Mai (in Kreuzlingen).