Handball «Ein Meilenstein für unseren Verein»: HSC Kreuzlingen nimmt erstmalig am Europacup teil – doch nicht alles rund um das Debüt ist rosig Die NLA-Frauen bescheren dem HSC Kreuzlingen am Samstag ein Novum in der über 50-jährigen Klubgeschichte. Doch trotz des erstmaligen Auftritts auf der europäischen Bühne sagt Präsident Patrick Müller: «Es fliesst nicht mehr Geld zu den Frauen». Ein Interview über Spesen, Stolz und die duale Strategie des HSCK. Matthias Hafen 14.10.2021, 18.30 Uhr

Der NLA-Frauen des HSC Kreuzlingen (Kira Klein, am Ball, und Vanda Gulyas) empfangen bei ihrer Europacup-Premiere den österreichischen Verein Stockerau.



Bild: Mario Gaccioli (Kreuzlingen, 4. September 2021)

Mit Platz vier in der vergangenen Saison verdienten sich die NLA-Handballerinnen des HSC Kreuzlingen erstmals überhaupt einen Platz im europäischen Wettbewerb. Am Samstag um 16.00 Uhr empfangen sie nun im Zweitrunden-Hinspiel Stockerau. Das Rückspiel findet eine Woche später in Österreich statt.

Patrick Müller, was bedeutet die erstmalige Europacup-Teilnahme für den HSC Kreuzlingen?

Patrick Müller: Primär eine Erfahrung, die wir als Verein gerne mitnehmen. Sicher ein besonderes Ereignis. Es wird spannend sein zu sehen, wie so ein Europacup-Spiel abläuft und wo wir im europäischen Vergleich stehen. Nur schade, dass es nicht der ideale Zeitpunkt ist dafür.

Patrick Müller unterhält mit dem HSC Kreuzlingen je ein Nationalligateam der Frauen und der Männer. Bild: Ralph Ribi

Wie meinen Sie das?

Das sportliche Abenteuer ist für uns mit hohen Zusatzkosten verbunden. Nebst der Carreise in einer Woche in die Nähe von Wien müssen wir fürs Heimspiel von diesem Samstag für Reise- und Aufenthaltskosten von zwei Schiedsrichtern aus Norwegen sowie einem Delegierten des europäischen Handballverbands aus der Türkei aufkommen. Dazu kommen Anpassungen rund um den Spielbetrieb, die das Budget belasten. Das ist gerade in Coronazeiten, in denen wir weniger Einnahmen haben als üblich, eine grosse Herausforderung für uns.

Wie können Sie diese Kosten wieder hereinholen?

Mit zusätzlichen Matchballspendern und vor allem mit den Zuschauereinnahmen, da wir keinerlei Entschädigung von irgendeinem Verband erhalten. Das Spiel ist aber in unserem Saisonabo inbegriffen, weil wir unseren Saisonkarteninhabern, die schon vergangenes Jahr coronabedingt auf Vieles verzichten mussten, nicht noch Geld dafür abknöpfen wollen. Wir hoffen deshalb auf eine stattliche Anzahl Zuschauer.

Was erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer am Samstag in der Egelseehalle?

Ich hoffe, ein leidenschaftlicher Kampf unserer Equipe. Obwohl ich den Gegner leistungsmässig nur schwer einschätzen kann, gehe ich davon aus, dass es ein enges Spiel wird.

Und abseits des Feldes?

Hier sind wir leider etwas eingeschränkt, da die Egelseehalle im Eingangs- und Garderobenbereich umgebaut wird. Unsere Teams trainieren derzeit in Konstanz. Wir haben Glück, dass wir dieses Spiel überhaupt in unserer Heimstätte austragen können. Dazu hat die Schule Kreuzlingen Hand geboten, lässt die Bauarbeiten am Samstagmittag unterbrechen und die Halle anschliessend reinigen, damit wir rein können. Wir sind der Kreuzlinger Schulbehörde für das Entgegenkommen dankbar. Uns ist wichtig, dass wir in «unserer» Halle antreten können.

Der HSC Kreuzlingen steht mit seinem NLA-Team der Frauen nicht mehr nur im Fokus des Schweizer Handballs, die Equipe bringt Kreuzlingen sogar auf die europäische Handball-Karte.

Das ist ein Meilenstein für unseren Klub. Und wir sind stolz, den Schweizer Handball auf europäischer Bühne zu vertreten.

Ist es für den HSCK auch ein Grund, vermehrt auf sein Frauenteam zu setzen?

(überlegt lange)

Es wird deswegen nicht mehr Geld zu den Frauen fliessen. Denn wir haben uns im Verein vorgenommen, künftig auf den Nachwuchs zu setzen. Wir wollen viel mehr in die Nachwuchsabteilung investieren, weil das unser lebenswichtiges Fundament ist. Dieser Entscheid ist auch finanziell spannender, weil wir irgendwann hoffentlich vermehrt eigene Spielerinnen und Spieler in unsere Fanionteams integrieren können.

Dann könnte das Europacup-Abenteuer in dieser Saison für längere Zeit eine einmalige Sache werden für den HSC Kreuzlingen?

Ich denke nicht. Gemäss den aktuellen Reglementen reicht ein vierter Platz in der NLA der Frauen, um für den Europacup qualifiziert zu sein. Und wir wollen uns im Frauenhandball längerfristig im Mittelfeld der NLA, einer Achterliga, etablieren. So gesehen denke ich, dass wir immer mal wieder die Chance erhalten werden, im Europacup teilzunehmen. Es ist aber auch keine Schande, wenn das nicht jedes Jahr der Fall sein wird.

Wieso strebt der HSC Kreuzlingen bei den Frauen nicht nach noch Höherem?

Das ist eine Frage der vorhandenen Mittel. Wir sind einer der wenigen Vereine in der Schweiz, die mit ihrem Budget ein Frauenteam und ein Männerteam in der Nationalliga unterhalten. Das bedeutet, dass wir an beiden Orten auch gewisse Abstriche machen müssen zugunsten einer adäquaten Verteilung der Mittel. Mittel heisst in diesem Fall aber nicht nur Geld. Hier geht es etwa auch um Hallenkapazitäten in Kreuzlingen, auf die wir nur wenig Einfluss nehmen können. Grundsätzlich denke ich, dass wir bei den Frauen sehr gut aufgehoben sind, wo wir jetzt stehen.

Dass auch Kreuzlingens Männer irgendwann im Europacup spielen werden, schliesst Präsident Patrick Müller nicht per se aus. Bild: Mario Gaccioli (Kreuzlingen, 4. September 2021)

Wäre ein solches Europacup-Abenteuer für den HSC Kreuzlingen auch bei den Männern möglich?

Das würde voraussetzen, dass wir zuerst in die höchste Liga aufsteigen. Das ist aber nicht unsere kurzfristige strategische Ausrichtung. Mit den Männern wollen wir uns zunächst an der NLB-Spitze etablieren. Natürlich würden wir einen Aufstieg nicht verhindern, sollte es sportlich so weit kommen. Aber wir haben keinen Druck, aufzusteigen.

Und längerfristig?

Möglich ist grundsätzlich alles. Dass unsere Männer irgendwann in der Zukunft auch im Europacup spielen werden, würde ich nicht ausschliessen. Denn wir streben als Verein immer nach mehr. Doch wollen wir, wie gesagt, zuerst in den Nachwuchs investieren.

Zurück zur Premiere der HSCK-Frauen im Europacup. Mit welchem Resultat rechnen Sie am Samstag im Hinspiel daheim gegen Stockerau?

Wir werden mit 26:23 gewinnen.