Handball Coronafall beim HSC Kreuzlingen: Klub kritisiert Kollektivquarantäne Das letzte Qualifikationsspiel der Kreuzlinger NLA-Handballerinnen vom Samstag gegen GC Amicitia Zürich muss verschoben werden. Dies, weil die Thurgauer Kantonsärztin das ganze Team in Quarantäne geschickt hat. Den einen positiven Covid-19-Test hatte eine Spielerin abgegeben, die lediglich zum erweiterten Kader gehört. 05.02.2021, 17.46 Uhr

Das NLA-Frauenteam des HSC Kreuzlingen muss coronabedingt eine Zwangspause einlegen. Mario Gaccioli

(red) Weil eine Spielerin positiv auf Covid-19 getestet wurde, muss das NLA-Gastspiel des HSC Kreuzlingen vom Samstag beim Tabellenletzten GC Amicitia Zürich verschoben werden. Das teilte der Thurgauer Verein am Freitagmittag mittels Communiqué mit.

Die Auswärtspartie in der Zürcher Saalsporthalle hätte der Abschluss einer erfolgreichen Hauptrundenkampagne der Kreuzlingerinnen werden sollen. Doch es blieb beim «hätte», denn eine Spielerin aus dem erweiterten Kader des Finalrundenteilnehmers HSCK wurde Anfang Woche positiv auf eine Covid-19-Mutation getestet, ohne dass sie Symptome zeigte. Vorsorglich wurden am Donnerstagmittag deshalb alle Spielerinnen und Trainer, die mit der betreffenden Spielerin eine Woche zuvor das einzige Mal im Training Kontakt hatten, von der Kantonsärztin in Quarantäne geschickt. Zudem mussten sich alle gleichentags einem ­Covid-19-Test unterziehen. Erfreulicherweise für den HSC Kreuzlingen fielen sämtliche 18 Testergebnisse negativ aus. Dennoch müssen die Beteiligten auf jeden Fall bis morgen Sonntag in Quarantäne bleiben.

Spiel wird am 13. Februar in der Saalsporthalle nachgeholt

Die verordnete Kollektivquarantäne trotz negativer Tests sorgt bei den Verantwortlichen des HSC Kreuzlingen für Unverständnis, wie der Verein im Communiqué schrieb. Dies, weil dadurch alle Spielerinnen trotz negativen Befunds auch am Arbeitsplatz fehlen. Die Partie gegen den Tabellenletzten GC Amicitia Zürich muss zwar neu angesetzt werden, allerdings lässt der Spielplan noch genügend Spielraum. Die Begegnung wird voraussichtlich am Samstag, 13. Februar, um 18.00 Uhr in der Zürcher Saalsporthalle nachgeholt. An jenem Wochenende wird die NLA-Hauptrunde abgeschlossen.

Die bereits feststehenden vier Finalrundenteilnehmer Brühl St .Gallen, Spono Nottwil, Zug und Kreuzlingen nehmen die Punkte aus der Qualifikation mit und bestreiten anschliessend eine Doppelrunde, bevor es im Playoff (best of 3) um den Meistertitel geht. Der HSC Kreuzlingen nimmt erstmals an der Finalrunde teil und gilt als klarer Aussenseiter.