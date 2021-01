Handarbeit Tausend Stunden Arbeit für eine Spitzendecke – Romanshorner klöppelt als einer von zwei Männern schweizweit Der 83-jährige Alois Studer mischt die Klöppel-Szene auf: Mit aufwendigen Arbeiten wie seinem aktuellem Werk und neuen Techniken zeigt er sein Können. Doch nicht nur das ist besonders: Als einer von zwei Männern in der Schweiz hat er eine Ausbildung als Klöppel-Kursleiter und sorgt damit für Abwechslung in dem von Frauen dominierten Handwerk. Saskia Ellinger 12.01.2021, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Alois Studer mit seiner Klöppelarbeit «Torcho-Symphonie». Rund tausend Stunden Arbeit hat der Romanshorner in sein Werk gesteckt. Bild: Andrea Stalder

Die Fäden von Alois Studer neuesten Klöppelarbeit sind bunt und glänzend, was dem Werk einen abwechslungsreichen und doch edlen Anblick verleiht. Rund tausend Stunden hat der 83-Jährige für diese Arbeit geklöppelt. Herausgekommen ist dabei ein quadratisches Spitzentuch mit einer Seitenlänge von 57 Zentimetern, bestehend aus 81 kleinen Quadraten mit den verschiedensten Mustern. «Für ein kleines Quadrat habe ich rund drei Tage gebraucht», sagt Studer, und blickt dabei stolz auf die Klöppelei.

«Für mich ist es eine Musik», sagt der Romanshorner über seine Arbeit. Daher hat sich der musikalische Klöppler bei der Namensfindung auch von Haydns «Symphony Nr. 81» inspirieren lassen. Der Titel von Studers Werk: «Torcho-Symphonie.» Das Wort Torcho steht dabei für eine spezielle Klöppeltechnik, die er bei der Herstellung der Spitzendecke angewandt hat.

Die «Torcho-Symphonie»: Hunderte Meter Multicolorfaden und unzählige Stecknadeln wurden von dem Romanshorner verarbeitet. Bild: Andrea Stalder

Die Planung fordert viele Kompetenzen

Das Design der «Torcho-Symphonie» hat Alois Studer am Computer vorgenommen. Jedes der 81 Quadrate hat er fein säuberlich durchdacht, Faden für Faden ausgerechnet und schliesslich aus den Einzelteilen ein Gesamtbild komponiert. Die Ideen für seine Arbeit trägt er alle in sich: «Die Fantasie dafür habe ich in die Wiege gelegt bekommen, Einfälle zu neuen Arbeiten habe ich viele.»

Für eine gute Planung der Klöppelarbeit benötigt es also nicht nur eine Idee vom Endergebnis, sondern auch logisches Denken und technisches Verständnis. Nur wenige Klöpplerinnen und Klöppler sind in der Lage, eine solche Anleitung zu erstellen. Anders bei Studer: Durch seine ehemalige Arbeit als freischaffender Architekt bringt er alle geforderten Kompetenzen mit. Die Vorbereitung der «Torcho-Symphonie» ist laut Studer sehr aufwendig gewesen: «Die gesamte Planung hat mehrere Wochen, wenn nicht gar Monate gedauert.»

An einem Quadrat hat der Romanshorner rund drei Tage geklöppelt. Bei genauerer Betrachtung sieht man noch den Klöppelbrief, also die Anleitung, unter den Fäden durchschimmern. Bild: Andrea Stalder

«Bei diesem Arbeitsaufwand ist es kaum zu glauben, dass früher sogar Taschentücher und Waschlappen geklöppelt wurden», sagt Studer. Vor allem wenn die damaligen Umstände bedacht werden: Es gab nur eine schlechte Beleuchtung und auch keine Stecknadeln. Stattdessen kamen lange Dornen zum Einsatz. Eine maschinelle Herstellung der meisten Klöppelarbeiten ist bis heute nicht möglich.

Einer von zwei Männern schweizweit

Als einer von zwei Männern schweizweit hat Alois Studer ein Diplom als Klöppel-Kursleiter. Zwei Jahre hat die Ausbildung gedauert, in welcher er verschiedenste Techniken erlernte.

Mit diesen Klöppeln arbeitete der 83-Jährige an seinem Werk. Der dünne Multicolorfaden der «Torcho-Symphonie» ist noch aufgewickelt. Bild: Andrea Stalder

Doch das ist nicht das Einzige, was den Romanshorner in der Klöppel-Szene zu jemandem Besonderen macht. Er hat zudem eine Methode entwickelt, die es erlaubt, mit weniger Klöppeln zu arbeiten. Je nach Grösse des Werkes arbeiten die Handarbeitsbegeisterten nämlich mit bis zu 1000 Klöppeln. Alois Studer kann mit seiner Technik die Zahl der Spulen drastisch reduzieren und somit das Vorgehen vereinfachen. Jedoch findet sein Verfahren in der Szene aktuell keinen grossen Anklang. Derzeit nutzen die rund 1000 Damen und der Herr der Klöppel-Szene überwiegend die altbewährten Methoden.

«Du hast den Himmel geklöppelt»

Seit 1987 ist der 83-Jährige nun am Klöppeln. Nachdem er einige Jahre das Hobby für sich ausgeübt hatte, begann er, in Eigenregie Altartücher für die Kirche zu klöppeln. Den Bezug zur Katholischen Kirche hat er aus seiner Kindheit. «Meine Tante war eine fromme Dame. Sie hat gehofft, dass ich Pfarrer werde», sagt er.

Mittlerweile hat Studer die drei Kirchen in Romanshorn, die paritätische Kirche sowie die Kapelle in Salmsach und das Kloster Fahr in Unterengstringen mit Altartüchern beschenkt. «Du hast den Himmel geklöppelt», habe man zu Studer mal gesagt. Auch für die Kirche in Steinach gibt es bereits ein Altartuch. Dies wird aber erst 2022, zum 100-jährigen Jubiläum der Kirche, eingeweiht.

Anders wie die Altartücher verschenkt Alois Studer die «Torcho-Symphonie» nicht. Stattdessen bekommt sie einen Ehrenplatz in seinem Haus.

Eines von Studers älteren Werken. Hier gut erkennbar: Das «Klöppelkissen» mit der Anleitung, sowie Klöppel, Fäden und Stecknadeln die verwendet werden. Bild: Reto Martin