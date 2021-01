Handänderung Die Gerüchte waren wahr: Mettler2Invest kauft Raduner-Areal in Horn Das riesige Gelände mit einer Fläche von über 32'000 Quadratmetern an bester Lage direkt am See ist am Mittwoch überschrieben worden. Darauf entstehen in den nächsten Jahren in Etappen zwischen 200 und 300 Wohnungen. Markus Schoch 29.01.2021, 04.30 Uhr

Die Mettler2Invest entwickelt jetzt das seit Jahren brachliegende Gelände. Bild: Manuel Nagel

Was die Spatzen schon vor Wochen von den Dächern pfiffen, ist jetzt Tatsache. Die Mettler2Invest kauft das Land der Firma Eberhard, die das ehemalige Raduner-Betriebsgelände in den letzten Jahren von Altlasten befreit hat. Am Mittwoch ist das riesige Areal überschrieben worden.

Konkrete Pläne für das Grundstück haben die neuen Besitzer noch nicht. «Wir haben bis jetzt lediglich ein Vorprojekt gemacht», sagt CEO Peter Mettler. In einem nächsten Schritt werde es darum gehen festzulegen, wie viele Eigentums- und Mietwohnungen in welcher Grösse zu welchem Preis gebaut werden sollen. Mettler sagt:

«Wir wollen einen guten Mix haben.»

An unverbauter Lage am See mit freier Sicht aufs Wasser kämen wohl die eher teureren und grösseren Einheiten zu stehen, gegen die Strasse hin die eher kleineren und günstigeren. Vom Zonenplan an dieser Lage vorgeschrieben sind auch Gewerbeflächen.

Etappierung wird unumgänglich sein

Wie viele Wohnungen es am Schluss sein werden, lasse sich noch nicht genau sagen. Als Grössenordnung nennt Mettler die Zahl 250. Dass das Areal bei diesen Dimensionen in Etappen entwickelt werden müsse, sei jetzt schon so gut wie klar.

Peter Mettler. Bild: PD

«Für die Ostschweiz ist diese Überbauung eine grosse Kiste.»

Klar ist für Mettler auch, dass seine Firma an dieser speziellen Lage etwas Spezielles bauen will. «Wir werden ein Varianzverfahren durchführen und fünf oder sechs Architekten einladen.» Bis die ersten Wohnungen bezogen werden können, wird es voraussichtlich gegen drei Jahre dauern.