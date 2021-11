Hamisfeld Hefenhofer Gewerbler vernetzen sich Beim Gewerbeapéro stellte die EKT AG zudem noch die Möglichkeit eines Fernwärmenetzes dar. Manuel Nagel 12.11.2021, 16.00 Uhr

Gemeinderat Ueli Büchler stellt den anwesenden Hefenhofer Gewerblern sein Unternehmen Büchler Anlagenbau vor. Bild: Manuel Nagel (Hefenhofen,

9. November 2021)

Der letzte Gewerbeapéro liege schon länger zurück, sagte Hefenhofens Gemeindepräsident Thomas Schnyder. In Zukunft wolle man jedoch das Gewerbe wieder häufiger zusammenbringen. Gastgeber gab es gleich zwei an diesem Abend, nämlich die zwei benachbarten Betriebe von Gemeinderat Ueli Büchler und von Bruno Straub, die zu einem kurzen Rundgang durch ihre Firmen einluden. So erzählte Büchler, wie er als Einmannunternehmen innert kurzer Zeit zu einem florierenden Betrieb heranwachsen konnte.

Die über 40 Personen erhielten zu Beginn des Apéros in der Büchler Anlagenbau AG nicht nur ein Glas Wein, um miteinander anzustossen und zu plaudern, sondern sie konnten auch noch ein Kurzreferat von Marcel Stofer hören. Das Geschäftsleitungsmitglied der EKT zeigte den Gewerblern auf, wie man in Hefenhofen Fernwärme nutzen könnte. Die Ausführungen seien jedoch momentan theoretischer Natur, so Thomas Schnyder. Aktuell habe die Gemeinde Hefenhofen keine Pläne für einen solchen Fernwärmeverbund in der Schublade, es sei aber eine interessante Option für die Zukunft.