Halden: Nicht alle unterstützen Toni Schmidhausers Notstrasse

Halden «Schande» oder «Seither ist es hier schön ruhig»: Die für den motorisierten Verkehr gesperrte Haldenstrasse sorgt für geteilte Meinungen im Dorf Eine Umfrage in Halden zeigt, dass Toni Schmidhauser bei seinen Plänen zum Bau einer Notstrasse Rückendeckung erhält – aber nicht von allen Einwohnerinnen und Einwohnern. Theepan Ratneswaran 11.08.2021, 04.30 Uhr

Diesen Abschnitt der Haldenstrasse dürfen nur Velos oder Fussgänger passieren. Bild: Manuel Nagel (Halden, 9. August 2021)

«Ich wehre mich für das ganze Dorf.» Vor zwei Wochen wurde der nächste Akt der unendlichen Geschichte aufgeführt. In der Hauptrolle: Toni Schmidhauser. Der Haldener Gartenbauer kündigte an, eigenhändig eine Notstrasse zu bauen. Gleich neben der ramponierten Haldenstrasse, die wegen des Hangrutsches seit Mai 2016 von Bischofszell her nicht mehr durchgehend befahrbar ist.

Toni Schmidhauser will mit anderen Einwohnern eine Notstrasse bauen. Bild: Andri Vöhringer

Auf erneute Anfrage gibt sich Schmidhauser weiterhin kämpferisch. Es bleibe sein erklärtes Ziel, die direkte Verbindung zur Stadt Bischofszell wieder herzustellen.

Zwei, drei Nachbarn hätten sich auch schon persönlich bei ihm gemeldet und Unterstützung angeboten, sagt Schmidhauser. Viel mehr Reaktionen auf sein Vorpreschen mit der Notstrasse habe er jedoch bis jetzt noch nicht erhalten. Viele Haldener waren noch in den Sommerferien, so der pensionierte Gartenbauer. Man müsse folglich noch abwarten.

Ein Unding und eine Zumutung

Kürzlich hatte Schmidhauser einen medizinischen Notfall. Er musste ins Kantonsspital St.Gallen gefahren werden. Der Notarzt musste auf der Fahrt nach Halden einen Umweg machen. Wertvolle Zeit verstrich. Schmidhauser sagte: «Nur vier oder fünf Minuten länger und ich wäre nicht mehr am Leben.» Dieses Ereignis brachte das Fass zum Überlaufen. Die Idee zur Notstrasse wurde geboren.

Seit über 20 Jahren ist die Haldenstrasse ein Politikum. Einige Haldener, die jetzt befragt wurden, zeigen deshalb Verständnis für das Anliegen von Schmidhauser. Die für den motorisierten Verkehr gesperrte Haldenstrasse sei ein Unding und die Umfahrung eine Zumutung. Auf der Haldenstrasse steht gar «Schande» auf dem Boden geschrieben.

Schande: Hier bezieht jemand klare Position in der Thematik Haldenstrasse. Bild: Theepan Ratneswaran (Halden, 9. August 2021)

Um die Scharte auszuwetzen, setzen einige Befragte jedoch auf die Sanierung der Haldenstrasse. Das sei oberste Priorität. Die Notstrasse sei ihres Erachtens sowieso nicht umsetzbar. Aber die Haldenstrasse, wie sie vor der Sperrung für Lkws und Autos war, gehöre ganz einfach zu Halden, so eine Passantin.

Schlechte Verbindungen nach Bischofszell

Trotz Rückendeckung für Schmidhauser zeigt eine Umfrage in Halden, dass nicht das ganze Dorf hinter dem engagierten Gartenbauer steht. So kann die Haldenstrasse jetzt nur zu Fuss begangen oder auf dem Velo befahren werden. Zwei Befragte möchten das so beibehalten.

Blick auf die für Autos und Lastwagen gesperrte Verbindungsstrasse von Bischofszell nach Halden, im Hintergrund zu sehen. Bild: Manuel Nagel (Halden, 9. August 2021)

«Seit die Autos nicht mehr auf der Haldenstrasse brettern, ist es hier schön ruhig.»

Änderungsvorschläge gibt es dennoch. Es sei verständlich, dass der Geduldsfaden gerissen sei. Man gehöre politisch zu Bischofszell und zahle kantonal gesehen überdurchschnittlich viel Steuern an die Stadt.

Jetzt fühle man sich von ihr im Stich gelassen, als wäre Halden abgekapselt worden. Denn zur «fehlenden» Haldenstrasse gäbe es zudem schlechte ÖV-Verbindungen. Ein möglicher Ausweg aus der Misere wäre deshalb eine Zugstation. Das Geld, das man für die ganze Posse rund um die Haldenstrasse ausgebe, könne also anderweitig besser eingesetzt werden.

Viele Fragen bleiben offen

Wie soll es in Halden weitergehen? Wie die Umfrage zeigt, scheiden sich die Geister. Einige Befragte wollen in diesem Dilemma gar neutral bleiben und der Stadt Bischofszell die Entscheidung überlassen. Unlängst sagte der Bischofszeller Stadtpräsident Thomas Weingart, dass das Erstellen einer privaten Notstrasse schlicht absurd wäre. Weingart könne die Idee in keiner Weise unterstützen.

Eine Plane bedeckt den abgebrochnen Teil der Haldenstrasse. Bild: Manuel Nagel (Halden, 9. August 2021)

Offene Fragen bleiben dennoch: Die Notstrasse würde über eine Waldparzelle führen. Es wäre eine Baute ausserhalb der Bauzone, welche die kantonalen Instanzen zu beurteilen hätten. Ausserdem würde die Notstrasse Dritteigentum tangieren. Grenzabstände müssten eingehalten werden. Zusätzlich bräuchte es ein Rodungsgesuch. Darüber hinaus ist das Gebiet als Gefahrengebiet (Rutschtgebiet) ausgeschieden. Schlussendlich müsste noch geklärt werden, wer eine solche private Notstrasse passieren darf und wie das zu signalisieren ist. Schmidhauser bleibt dabei:

«Ich habe lange im Strassenbau gearbeitet und weiss, wie man so etwas anpackt.»

Die Stadt Bischofszell wiederum möchte vorläufig keine weitere Stellung beziehen. Die Stadt habe bereits gesagt, was es zu sagen gäbe, so die Antwort auf eine Anfrage. Das letzte Wort in dieser unendlichen Geschichte ist aber noch lange nicht gesprochen worden.