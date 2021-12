Bevölkerung von Halden will alte Strasse zurück haben

Halden Rutschender Hang und gesperrte Strasse: Bevölkerung spricht Klartext Die vom Stadtrat Bischofszell durchgeführte Konsultativabstimmung zeigt: Eine deutliche Mehrheit der Einwohner will die alte Strasse zurück. Die beiden anderen zur Wahl stehenden Varianten werden nur von einer kleinen Minderheit favorisiert. Georg Stelzner Jetzt kommentieren 15.12.2021, 12.15 Uhr

Gesperrte Haldenstrasse: Eine Blache bedeckt den ins Rutschen geratenen Teil des Hanges. Bild: Manuel Nagel (Halden, 10. August 2021)

Ist die Zeit der Orientierungslosigkeit vorbei? Hat man den Kompass gefunden, der den Weg aus der Sackgasse zeigt? Man würde es der Bevölkerung und dem Stadtrat Bischofszell eingedenk des seit Jahrzehnten bestehenden Problems in Gestalt des rutschen Hanges wünschen. Seit Mai 2016 steht die direkte Verbindung nach Bischofszell aus Sicherheitsgründen nur noch Fussgängern und Velofahrern zur Verfügung.

Die im Oktober durchgeführte schriftliche Konsultativabstimmung unter 240 Einwohnern ab 16 Jahren bringt die erhoffte Klarheit, was die Präferenz bezüglich der zur Auswahl stehenden Sanierungsvarianten betrifft. Eine deutliche Mehrheit votierte für die Variante «Sanierung Haldenstrasse»; die ebenfalls zur Wahl stehenden Optionen «Neubau Abschnitt Waldwies» und «Sanierung Obere Haldenstrasse» fielen deutlich ab und waren chancenlos. Das Worst-Case-Szenario eines ausgeglichenen und unterschiedlich interpretierbaren Abstimmungsresultats ist somit ausgeblieben.

Gewählte Stimmenzähler und Prägestempel

Die Befragung war laut Gemeindepräsident Thomas Weingart notwendig, um gegenüber dem Kanton und dem Bund die Notwendigkeit einer Sanierung aufzuzeigen. Von der Stadt Bischofszell sei von diesen Seiten ein sogenanntes Varianzverfahren gefordert worden. Weingart erklärt:

«Wir wollten von den hauptsächlichen Nutzerinnen und Nutzern erfahren, welche Verbindung für sie praktikabel und welche umständlich wäre.»

Die Kostenfrage habe dabei keine Rolle gespielt.

Die Haldenstrasse ist für den motorisierten Verkehr gesperrt. Bild: Manuel Nagel (Halden, 10. August 2021)

Es ist aber nicht nur das klare Verdikt, das der Konsultativabstimmung Gewicht verleiht, sondern auch die überdurchschnittliche Rücklaufquote von 85 Prozent. Weingart spricht denn auch von einem «repräsentativen Ergebnis» und lobt die Einwohner:

«Es freut mich, dass sie die Möglichkeit der Partizipation so zahlreich wahrgenommen haben.»

Um die Seriosität des Vorgehens zu untermauern, liess der Stadtrat die Stimmen durch zwei vom Volk gewählte Mitglieder des Stimm- und Wahlbüros auszählen. Die Voten konnten sinnvollerweise anonym abgegeben werden, ein Prägestempel auf dem Talon diente als Sicherheitsmerkmal, um Manipulationen vorzubeugen.

Bewertungsmatrix liefert Entscheidungsgrundlage

Das Ergebnis der Konsultativabstimmung war nur eines von insgesamt 16 Kriterien, welche in eine detaillierte, vielschichtige Matrix einflossen. Massgebend für die Bewertung, welche der Stadtrat gemeinsam mit Experten vornahm, waren auch Faktoren wie Verkehr, Sicherheit, Umwelt, Ökologie, Wirtschaftlichkeit, Sozioökonomie und Schutzmassnahmen. Dabei habe sich gezeigt, dass die Variante «Sanierung Haldenstrasse» im Kontext einer Gesamtbeurteilung ebenfalls am besten abschneidet.

Mit diesen Grundlagen konnte die Stadt Bischofszell einen bedeutenden Schritt nach vorne machen. Am 11. November präsentierte sie Vertretern von Bund und Kanton das Ergebnis des Varianzverfahrens - in der Hoffnung auf eine baldige offizielle Stellungnahme.

Bewilligung und Subvention auf dem Prüfstand

Entscheidend werde sein, was der Kanton zur Bewilligungs- und Subventionsfähigkeit der ins Auge gefassten Strassen- respektive Hangsanierung sagt. Sollte Frauenfeld grünes Licht geben, werde man ein Projekt für die Sanierung der Haldenstrasse in ihrem bisherigen Verlauf in Auftrag geben und dieses dem Stimmvolk zur Abstimmung vorlegen. Im Idealfall könnte das schon im nächsten Jahr sein.

Auf einen präzisen, verbindlichen Zeitplan möchte sich der Stadtpräsident aber nicht festlegen. Er habe gelernt, dass es bei der Lösung dieses Problems nur schrittweise vorwärts geht. Tröstlich für alle Involvierten: Immerhin gibt es jetzt eine Kompassnadel, welche die Richtung weist.

