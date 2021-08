Die Region profitiert vom Wachstum der Raiffeisenbank Tägerwilen

Halbjahresbilanz Die Region profitiert vom Wachstum der Tägerwiler Raiffeisenbank Die regionale Genossenschaftsbank baut ihre Marktstellung aus und steigert ihren Halbjahresgewinn. Das soll nun den Mitgliedern und der regionalen Kultur, etwa dem Kreuzlinger Seemuseum, zugutekommen. 13.08.2021, 16.37 Uhr

Setzen gemeinsam die Segel für die Zukunft: André Ess und Dominik Holderegger von der Raiffeisenbank Tägerwilen sowie Christian Hunziker vom Seemuseum Kreuzlingen. Bild: PD

(red) Die Raiffeisenbank Tägerwilen weist einen Halbjahresgewinn von gut drei Millionen Franken aus. Damit liege er leicht über dem Vorjahr, sagt Dominik Holderegger, Vorsitzender der Bankleitung. Zwar habe die Bilanzsumme von gut 2,4 Milliarden Franken leicht abgenommen, was auf erwartete grössere Umschichtungen institutioneller Kunden zurückzuführen sei. Dies habe zu einem minimen Rückgang der Kundengelder geführt, die Zahl der Kunden und der Zufluss an Neugeld in die Vermögensverwaltung habe aber ansonsten überdurchschnittlich stark zugenommen: Die Depotvolumen seien im ersten Halbjahr 2021 um 16 Prozent auf weit über 300 Millionen Franken angestiegen. Dementsprechend habe der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft deutlich gesteigert werden können. Auch das Handelsgeschäft habe auf hohem Niveau weiter leicht ausgebaut werden können.

Geschäftsertrag gesteigert

Dahingegen sei der Erfolg aus dem grössten finanziellen Standbein, dem Zinsengeschäft minim zurückgegangen. Dies sei angesichts des anhaltenden Tiefzinsumfeldes und damit verbundener sinkender Margen nicht überraschend, so Holderegger. Er betont, dass dank der fortschreitenden Diversifizierung mit dem Anlage- sowie dem Firmenkundengeschäft die Einbussen mehr als wettgemacht werden konnten. So habe der Geschäftsertrag gesamthaft deutlich gesteigert werden können. Demgegenüber ist der Geschäftsaufwand (Personal- und Sachkosten) stabil geblieben.

Vielfalt der Region unterstützen

«Wir sind dankbar, dass wir mit unseren Dienstleistungen in der Region gerade in dieser Coronakrise so stark verankert sind», resümiert Holderegger das erste Halbjahr 2021. Er kündigt an, dass man weiter gezielt in Partnerschaften investieren wolle, die der Region wiederum zugutekämen. Verwaltungsratspräsident André Ess konkretisiert, dass die Raiffeisenbank Tägerwilen unter dem Motto «Sie und wir» die Vielfalt der Region unterstützen und damit die Mitglieder am Erfolg teilhaben lassen will. Aktuelles Beispiel dafür ist die Übernahme eines Sponsoring-Engagements zur Beteiligung an den Umbaukosten des Seemuseums. Die Region profitiert einerseits von einem gut geführten Museum mit überregionaler Ausstrahlung – anderseits kommen Mitglieder mit dem Museumspass in den Genuss von freiem Eintritt. Die Mitglieder und deren Kinder können überdies von einem weiteren Highlight profitieren. Zum Abschluss des Sommers können sie sich am Mittwoch, 1. September, kostenlos im Freizeitpark Connyland in Lipperswil vergnügen.