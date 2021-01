Hafenstadt «Durchführung entspricht Vorgaben der Regierung»: Das Departement für Inneres und Volkswirtschaft weist alle Stimmrechtsrekurse betreffend die Romanshorner Gemeindeversammlung ab Neun Rekurse sind gegen die letzte Gemeindeversammlung zum revidierten Rahmennutzungsplan beim Kanton eingegangen. Die meisten bemängeln ein Stattfinden in Zeiten der Coronapandemie und dessen demokratiepolitische Folgen. Ein Rekurrent will den Departementsentscheid ans Verwaltungsgericht weiterziehen. Tanja von Arx 27.01.2021, 16.58 Uhr

Die Romanshorner Gemeindeversammlung fand coronabedingt in der evangelischen Kirche statt. Es galten Abstands- und Hygieneregeln. Reto Martin

Viel Unmut verläuft im Nichts. Wie heute Morgen bekannt wurde, hat das Departement für Inneres und Volkswirtschaft (DIV) alle Stimmrechtsrekurse in Zusammenhang mit der Romanshorner Gemeindeversammlung vom Juli abgewiesen – sofern es überhaupt darauf eintrat. Die meisten Rekurse standen in Verbindung mit der Durchführung besagter, ausserordentlicher Versammlung zum Rahmennutzungsplan in Zeiten des Coronavirus (unsere Zeitung berichtete).