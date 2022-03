Gastrobetriebe in Arbon seit Monaten durch Einsprachen blockiert

Hafendamm Geduldsprobe für temporäre Gastrobetreiber in Arbon: Ihre Baugesuche sind seit Monaten durch Einsprachen blockiert Vergangenen Frühling hat die Stadt am Seeufer temporäre Gastroangebote angekündigt und vier Betreiber ausgesucht. Doch diese warten seither vergeblich auf die Bewilligungen durch den Kanton. «Ich hänge völlig in der Schwebe», sagt einer von ihnen. Annina Flaig Jetzt kommentieren 02.03.2022, 04.20 Uhr

Diese Bauvisiere zeigten letzten Sommer die Dimensionen der geplanten temporären Gastroprojekte auf dem Arboner Hafendamm auf. Umgesetzt wurde noch keines. Bild: Benjamin Manser

An Arbons bester Lage sieht es derzeit unschön aus. Unweit der Bretterwand des ehemaligen Hotels Metropol sticht einem beim Restaurant Rotes Kreuz ein Gitterzaun ins Auge. Wirt Gionatan Capuano hat sein Restaurant am Einfallstor zur Uferpromenade vergangene Woche mit einem Absperrgitter eingezäunt. Dies, nachdem die Stadt entschieden hatte, dass er die zweite illegal erstellte Pergola ebenfalls abbrechen muss.

Das Seeufer ist der Stolz der Stadt. Und der Stadtrat ist entschlossen, dieses zu beleben und die rund 400000 Velotouristen, die jährlich am Seeradweg entlang fahren, mit gleich mehreren Gastrobetrieben zum Verweilen einzuladen.

40 Bewerber wollten Betrieb eröffnen

Ursprünglich fünf, später vier ausgewählte Orte entlang des Ufers sollten einer gastronomischen Zwischennutzung zugeführt werden. Die Stadt hatte aus 40 Bewerbern Ende 2020 vier ausgewählt und die Pläne der Bevölkerung vorgestellt. Die ersten, so hiess es damals, könnten im Idealfall bereits im Sommer eröffnen. Gemeint war der Sommer 2021. Viele Arbonerinnen und Arboner freuten sich. «Danke, dass ihr das macht. Das ist mutig und super», hiess es damals im Publikum. Doch die von der Stadt geplanten Projekte lassen bis heute auf sich warten.

Zwar hatten Private letztes Jahr mit dem «Saurer Garten» vor dem Saurer Museum und der «Veranda» vor dem «Metropol» zwei Strandbars erfolgreich eröffnet. Doch dazwischen klafft eine grosse Lücke, die jetzt noch grösser wird: Wie vergangene Woche bekannt wurde, wird Gionatan Capuano sein Restaurant für die Sommersaison nicht mehr eröffnen. Falls die geplanten vier Gastrobetriebe nicht bald eine Bewilligung erhalten, dürfte das gastronomische Angebot am Seeufer diesen Sommer mager aussehen.

Kanton versprach Gastroprojekte zu unterstützen

Das Problem: Die geplanten Zwischennutzungen sind durch insgesamt 39 Einsprachen blockiert. Weil die Stadt als Initiantin des Projekts befangen ist, sind die entsprechenden Baugesuche im Juli 2021 an den Kanton überwiesen worden, der diese erstinstanzlich prüfen soll. Gleichzeitig sickerte durch, dass scheinbar einige der geplanten Betriebe die Hochwasserlinie zum See nicht einhalten. Marco Sacchetti vom Departement für Bau und Umwelt sagt auf Anfrage:

Marco Sacchetti, Generalsekretär des Departements für Bau und Umwelt. Reto Martin

«Die Sache ist komplex.»

In seiner Antwort schreibt er, dass für Bauvorhaben am See in der Regel zusätzliche oder spezielle Anforderungen bestünden. Was im Speziellen an der Sache so komplex ist, führt der Kanton mit Verweis auf das «laufende Verfahren» nicht aus.

Dazu muss man allerdings wissen, dass die zuständigen Stellen in Frauenfeld vergangenen Frühling noch keine Probleme sahen und Hand geboten hatten. So sagte etwa Kantonsbaumeister Erol Doguoglu am Informationsanlass: «Wir sind glücklich, dass gute, qualitativ hochstehende Eingaben gemacht worden sind.» Und er versprach, dass der Kanton Unterstützung bieten werde, wenn es denn darum gehe, die notwendigen Bewilligungen auszustellen.

Bei der Stadt ist Markus Rosenberger, Leiter Abteilung Freizeit, Sport und Liegenschaften, zuständig. Er sagt:

Markus Rosenberger, städtischer Leiter der Abteilung Freizeit, Sport und Liegenschaften. Bild: PD

«Wir haben leider keine weiteren Auskünfte, ausser, dass die Projekte in Bearbeitung sind.»

Unter der Situation leidet vor allem Micha Schranz. Er ist einer der vier ausgewählten Gastrobetreiber. Für seinen Coffeetrailer wurde ihm der Platz bei der Wetterstation zugewiesen. Er hat alle nötigen Unterlagen eingereicht.

Er baut seinen Trailer immer wieder neu auf

Im Restaurant Café2, das er in der Arboner Altstadt zusammen mit Seraina Bichsel führt, werde er jede Woche gefragt, wie es denn nun weitergehe mit seinem Trailer. Dieser steht seit Anfang Jahr jeweils am Wochenende beim Fliegerdenkmal. Schranz hat dafür von der Stadt zwar eine Ausnahmebewilligung erhalten. Er wisse aber nicht, wie lange diese gültig sei. Er sagt: «Ich hänge völlig in der Schwebe.» Und:

«So kann ich nicht planen und keine Mitarbeiter einstellen.»

Die Situation sei belastend. Er sei jedoch der Stadt für das Entgegenkommen dankbar.

Ihm gingen 1000 Essen durch die Lappen

Daniel Coppola, ein weiterer ausgewählter Gastrobetreiber, plant beim Fliegerdenkmal unter dem Titel Seezauber Eventgastronomie in einer transparenten Kuppel. Vergangenen Oktober wollte er loslegen und bis April geöffnet haben. Doch auch er wartet bis heute auf eine Bewilligung. Er schreibe den verantwortlichen Stellen alle zwei Monate ein E-Mail und erhalte immer die gleiche Antwort: Sein Gesuch sei hängig.

Seine Website ist für Informationen bereits online. 120 provisorische Reservationen sind letztes Jahr bei ihm eingegangen. Das sind rund 1000 Essen, die ihm durch die Lappen gingen. Frustriert ist er nicht. Er sagt:

«Es wäre einfach schön, wenn wir mit der Belebung des Seeufers endlich anfangen könnten. Um uns herum zeigen uns ja alle, wie es geht.»

Coppola meint damit etwa die Stadt Romanshorn, wo bereits letztes Jahr mehrere Strandbars in Betrieb waren und welche mit dem St.Galler Gastrobetrieb «Gustav Kahn» nun das ganze Food Court-Areal am Hafenbecken bespielen will.

Zwischennutzung Die Belebung der Arboner Promenade mit vier temporären Gastrobetrieben ist nur eine Übergangslösung, bis ein sogenannter Masterplan für die Entwicklung des gesamten Uferbereichs vorliegt. Letzterer wird vom Kanton verlangt. Die Erfahrungen mit der Zwischennutzung an den diversen Standorten sollen in dieses Gesamtkonzept einfliessen. Und der Stadt Anhaltspunkte geben, was funktioniert und was nicht. (afl)

