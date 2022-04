Spitex Romanshorn feiert 30-Jähriges

Häusliche Pflege Gesang und Comedy zum 30-Jahr-Jubiläum der Spitex Region Romanshorn Die Organisation ist über die Jahre stark gewachsen. Die Zahl der Einsatzstunden hat sich verachtfacht. Die Pandemie verlangte den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern alles ab. Markus Bösch 29.04.2022, 16.35 Uhr

Der Comedyexpress aus Sommeri war zu Gast bei der Spitex Region Romanshorn. Bild: Markus Bösch

«Auch im zweiten Pandemiejahr haben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bewiesen, dass sie in einer schwierigen Zeit einen massgeblichen Beitrag zur Gesundheitsversorgung der Bevölkerung geleistet haben und besonders gefährdete Personen vor einer Ansteckung schützen konnten. Das waren schlicht und einfach hervorragende Leistungen», sagte Geschäftsführerin Heidi Ruckstuhl an der Mitgliederversammlung vom Mittwochabend. Diesem Dank schloss sich Trägervereinspräsident Urs Oberholzer an.

In seinem Jahresbericht informierte er über verschiedene Änderungen: «Wir haben von drei auf zwei Pflegeteams umgestellt. Damit sollen Abwicklungen transparenter und die Kooperation verbessert werden.» Weil die Nachfrage nach den Dienstleistungen der Spitex stetig zunehme, müssten die räumlichen Verhältnisse optimiert und bald Weichen gestellt werden. Mit dem revidierten Personalreglement soll die Attraktivität der Spitex Region Romanshorn gestärkt werden.

Die Spitex in Zahlen Zahl der Einsatzstunden hat sich fast verachtfacht 16’487 Personen wohnen im Einzugsgebiet der Spitex-Region, die mit Romanshorn, Salmsach, Uttwil, Kesswil und Dozwil fünf Gemeinden umfasst. Im vergangenen Jahr wurden über 480 Klientinnen und Klienten bei 66’765 Einsätzen betreut. Den grössten Teil – fast 87 Prozent – machen dabei die Pflege-Einsätze aus. Dabei wurden 22’880 Stunden verrechnet, was einer Steigerung von 13 Prozent ausmacht. Im Bereich der Hauswirtschaft waren es 7’466 Stunden. Vor 30 Jahren waren es noch je 4'000 Stunden in diesen beiden Bereichen. Damals gehörten 1'200 Mitglieder dem Trägerverein an, heute sind es 1'380. Sie steuern 2 Prozent zu den Einnahmen bei. 1,84 Millionen Franken machte der Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen im Jahr 2021 aus. Knapp 37 Prozent, etwa 1,1 Millionen Franken, steuert die öffentliche Hand zu den Einnahmen bei. Prozentual liegt das unter dem gesamtschweizerischen Durchschnitt. Den grössten Teil der Ausgaben machten die Personalkosten aus (2,547 Millionen Franken). (mb)

Feierstunde mit Musik und Theater

Drittklässler vom Oberschulhaus unterhielten die Versammlungsteilnehmer musikalisch. Bild: Markus Bösch

Zum Auftakt der Jubiläumsversammlung präsentierte die 3. Klasse des Oberschulhauses Melodien mit Mundharmonikas und Ukulelen. Nach den Jahresgeschäften war die Reihe an den beiden neuen Schülerchören der Musikschule. Unter der Leitung von Lena Schönewald nahmen die Kinder die Besucherinnen und Besucher auf eine Reise über See und Meer mit. Nach dem Apéro war die Reihe am Comedyexpress, dem Thurgauer Theaterensemble mit Schauspielerinnen und Schauspielern mit Handicap aus der Bildungsstätte Sommeri.

Unter der Leitung von Peter Wenk und Ambrosia Weisser präsentierten sie Ausschnitte aus dem aktuellen Programm «Die Rocky Humor Show». Mit fetziger Livemusik, skurrilen Gestalten, ausdrucksstarken Masken und einer witzigen Handlung – kurz mit einem vergnüglichen Theatererlebnis – begeisterten und unterhielten sie das Publikum aufs Beste.