Hände weg und Ohren auf - Das Ohrenkino des Arboner Klangkünstlers Stefan Philippi ist seit Samstagnachmittag wieder geöffnet Rund 50 Personen besuchten die Vernissage des Ohrenkinos und der temporären Ausstellung «Ohrsachen für den Augenblick» im Arboner Zik-Areal. Christof Lampart 14.09.2020, 04.10 Uhr

Er macht Kunst mit Klängen: Stefan Philippi präsentiert in Arbon sein Ohrenkino. Bild: Reto Martin

Wer es mit Klängen hat, kam am Samstagnachmittag auf dem Zik-Areal voll auf seine Kosten. Denn dort wurden das Ohrenkino sowie die temporäre Ausstellung «Ohrsachen für den Augenblick» wiedereröffnet.

Tatsächlich fanden sich rund 50 Personen zur Vernissage dieser Doppelausstellung ein, welche die Zuhörenden für die unterschiedlichsten Klänge aller Arten und die Zuschauenden für die facettenreiche Licht- und Farbspiele sensibilisierte. Diese dienten dazu, die dargebotenen Klänge, Geräusche und Töne noch intensiver zu erleben. Oder wie der 62-jährige Tonkünstler Stefan Philippi selbst bei der Begrüssung der Besucher festhielt: «Das Licht soll das Auge unterstützen, denn hier folgt das Auge dem Ohr.»

«Da konnte ich nicht vorbeigehen»

Doch warum braucht es neben dem Ohrenkino noch die grosse Ausstellung im Nebengebäude, in der vier Künstler gleichzeitig und doch zeitversetzt die verschiedensten Klangkörper mal rasselnd, mal trommelnd, mal schüttelnd, mal kippend, mal kreisend in Bewegung setzen? Für Philippi ist das eine einfach zu beantwortende Frage: «An einer so grossen Halle konnte ich doch einfach nicht vorbeigehen; die bot sich doch für eine solche Ausstellung an», sagte der Künstler.

Zum einen, weil somit genug Platz vorhanden sei, um etwas Grosses zu gestalten. Zum anderen, weil so die besuchermässigen Beschränkungen, denen das Ohrenkino in den Coronavirus-Zeiten unterliegt, einfacher umsetzbar seien. Denn während im Ohrenkino lediglich 15 Personen mit Mund-Nasen-Schutz auf einmal Zutritt erhalten, ist die riesige Halle mit den verspielt-archaisch anmutenden Installationen dermassen gross, dass sie die ganze Menge an Vernissage-Besuchern problemlos schluckte.

Ein Künstler bringt sein Werk zum Klingen. Reto Martin

Ein erfahrendes Künstlerteam bringt die Ausstellung zum Leben

Beiden Ausstellungsteilen ist gemeinsam, dass sie von einem erfahrenen Künstlerteam bespielt werden, fürs Publikum aber für einmal keine interaktiven Elemente bereithält. Selbst Musik machen oder auch nur Klänge erzeugen geht nicht, womit die Exhibition weniger für Kinder geeignet ist, als man vielleicht anfänglich aufgrund des verspielten Arrangements meinen würde. Denn wer würde nicht gerne einmal selbst mit der klingenden Eisenbahn eine Runde drehen? Oder die «Blume» mit ihren metallenen «Pollen» schütteln? Oder zumindest eine der kippbaren Röhren zum Klingen bringen? Bestimmt ganz viele, besitzen doch die Objekte allesamt Aufforderungscharakter.

Rund 50 Personen besuchten die Vernissage des Ohrenkinos in Arbon. Reto Martin

Doch hier heisst es: «Hände weg und Ohren auf!» Denn wer sich auf die keineswegs zufälligen Abfolgen der Klänge einlässt, ihnen lauscht und ihnen nachempfindet, wird bei den «Ohrensachen für den Augenblick» durch ein subtiles Zusammenspiel von Klängen und Lichtkontrasten reichlich belohnt. Ein ganzes Stück konzentrierter – und zwar hinsichtlich Form und Klang – geht es im Ohrenkino zu und her. Hier verliert man sich in Klängen, welche Philippi und seine Freunde produzieren, und taucht in ein Meer von oszillierenden Empfindungen ein, aus dem man erst dann langsam auftaucht, wenn man schon wieder draussen an der frischen Luft ist.

Hinweis: Öffnungszeiten: Sa. und So., 11 bis 22 Uhr, bis zum 4. Oktober.