Gutes Flugjahr Diesen Frühling gibt es in der Region Weinfelden mehr Maikäfer – einigen Insekten werden die Strassenlaternen zum Verhängnis Das Urner Flugjahr beschert der Region Weinfelden alle drei Jahre viele Maikäfer. Einige verfliegen sich auf der Reise zum Waldrand und steuern auf das helle Licht der Stadt zu. Oft sterben sie dort, weil sie um die Strassenlaternen schwirren, bis sie erschöpft sind und auf dem Trottoir landen. Sabrina Bächi 20.05.2021, 05.15 Uhr

Ein Maikäfer auf der Strasse. Er wurde zerdrückt. Bild: Mario Testa (Weinfelden, 3. Mai 2018)

Alle drei Jahre beschert die Natur der Region Weinfelden ein Flugjahr. Damit sind aber nicht aussergewöhnlich viele Flugzeuge, Vögel oder Heissluftballone am Himmel gemeint, sondern das vermehrte Vorkommen von Maikäfern. Wie bereits vor drei Jahren ist auch dieses Jahr wieder der Urner Flug dran. Da sich die Brutgebiete der Käfer praktisch nicht verschieben, denn die Tiere sind standorttreu, erleben dieses Jahr vor allem die Berger und Andwiler, was es heisst, wenn das Urner Flugjahr ist.

Maikäfer verbringen den grössten Teil ihres Lebens als Engerlinge im Boden. Wenn sie schlüpfen, kriechen sie aus dem Boden heraus und fliegen auf den Waldrand zu, um sich an den Blättern der Bäume genüsslich zu tun. Nach zehn Tagen haben sie genügend Energie, um sich zu paaren. Die Männchen sterben danach, die Weibchen kehren an den Ort ihrer Geburt zurück und legen dort die Eier in den Boden.

Auffällig ist, dass auch dieses Jahr wieder einige der Maikäfer tot auf dem Trottoir in der Innenstadt zu finden sind. Die Erklärung ist einfach: Maikäfer werden wie Mücken vom Licht angezogen. Schlüpft ein Berger Maikäfer, so kann es sein, dass er auf das grosse Licht der Stadt Weinfelden zuschwirrt und so lange um das Licht einer Strassenlaterne kreist, bis er anschlägt oder erschöpft zu Boden fällt und dort zertreten wird. Gemäss Käferexperten sei dies für den Maikäferbestand jedoch nicht gravierend.