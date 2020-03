Guter Jahresabschluss für die Raiffeisenbank Mittelthurgau Die Raiffeisenbank Mittelthurgau hat 2019 erfolgreich gewirtschaftet. Erstmals übersteigt die Bilanzsumme zwei Milliarden Franken. 30.03.2020, 16.30 Uhr

Marcel Bischofberger, Vorsitzender Bankleitung der Raiffeisenbank Mittelthurgau. (Bild: Mario Testa, März 2018)

(red) Die drei Geschäftsstellen der Raiffeisenbank Mittelthurgau in Berg, Sulgen und Weinfelden sind weiterhin geöffnet. Damit will die Bank den Kontakt mit den Kunden aufrecht erhalten. «Die Coronakrise fordert natürlich auch uns», sagt Marcel Bischofberger, Vorsitzender der Bankleitung. Er appelliert an die Kundinnen und Kunden, nur nach telefonischer Voranmeldung an den Schalter zu kommen. Das sei für eine Bank, die nahe bei den Menschen sein möchte, natürlich ungewohnt.