Gute Nachrichten für Nachtschwärmer aus Arbon: Künftig sollen sie fürs Taxi nicht mehr so tief ins Portemonnaie greifen müssen Im Parlament ist der Ruf nach einem Ersatz für den früheren Nachtbus laut geworden. Der Stadtrat zeigt sich gesprächsbereit. Markus Schoch 28.07.2020, 17.09 Uhr

Arboner, die nachts auswärts ohne Auto unterwegs sind, müssen auf dem Heimweg oft das Taxi nehmen. Bild: Philip Lange / www.depositphotos.com

Wer aus Arbon mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Winterthur oder Zürich an ein Konzert oder in den Ausgang geht, muss früh wieder heim. Der letzte Zug verlässt Romanshorn Richtung Arbon kurz nach Mitternacht. Und wer in der umgekehrten Richtung unterwegs ist, hat es nicht besser. Der letzte Zug mit Direktverbindung gegen Westen fährt um 23.05 Uhr beziehungsweise am Wochenende um Mitternacht in Arbon ab.