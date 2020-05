Gute Chancen für den «Frauenfelder». Der Militärwettmarsch findet voraussichtlich statt Die Organisatoren bereiten sich weiter auf eine Durchführung des Waffenlaufs am 15. November vor. «Es gib keinen zwingenden Grund zur Annahme, dass Anlass nicht durchgeführt werden kann», teilen sie mit. 10.05.2020, 16.30 Uhr

Ein Läufer im Tarnanzug am Frauenfelder Waffenlauf 2019. (Bild: Andrea Stalder)

(red) In den vergangenen Wochen und Monaten hätten verschiedene Laufveranstalter im In- und Ausland pandemiebedingt ihre diesjährigen Laufsportveranstaltungen verschoben oder gar abgesagt, schreibt das OK des Frauenfelder Militärwettmarsches. «Im Moment gibt es keinen zwingenden Grund zur Annahme, dass der 86. ‹Frauenfelder› am 15. November 2020 nicht durchgeführt werden kann.»