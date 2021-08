Guntershausen «Nach mir wird wohl niemand mehr über Guntershausen schreiben» – der letzte Ortsvorsteher verfasst eine Chronik Hermann Schenk hat ein Büchlein verfasst, es trägt den Titel «Leben in Guntershausen 1900–2000». Rund ein Jahr hat der 93-Jährige an der Chronik gearbeitet, die den Wandel seines Dorfes in vielen Facetten beschreibt. Mario Testa 13.08.2021, 04.10 Uhr

Hermann Schenk präsentiert seine Chronik in seinem Garten in Guntershausen. Bild: Mario Testa

Hermann Schenk war Bauer, seine grossen, kräftigen Hände zeugen heute noch von der jahrzehntelangen, strengen Arbeit. Mit diesen Händen hat er im vergangenen Jahr ein Buch verfasst, die Chronik «Leben in Guntershausen: 1900–2000». Schenk war 29 Jahre lang Ortsvorsteher von Guntershausen und Gemeindeammann der Munizipalgemeinde Birwinken. «Ich war der letzte Ortsvorsteher. Seit 1995 gehört Guntershausen zur Politischen Gemeinde Berg», sagt Schenk.

«An einer Volksabstimmung stimmten damals rund 80 Prozent der Stimmberechtigten dem Anschluss an Berg zu.»

Aus seiner Tätigkeit als Ortsvorsteher, aber auch, weil er sein ganzes Leben in Guntershausen verbracht hat, weiss Hermann Schenk sehr viel über die Geschichte des Dorfes. Und sein Wissen hat er nun in der Chronik für die Nachwelt erhalten. «Ich denke, nach mir wird wohl niemand mehr über Guntershausen schreiben.» Guntershausen war lange Zeit geprägt von der Landwirtschaft, der Mühle am Tobelbach, von der Schreinerei und der Schmiede.

Gespannter Blick in die Vergangenheit

Die neueste Chronik ist nicht das einzige Werk mit Blick in die Vergangenheit, welches Hermann Schenk verfasst hat. Aus seiner Feder stammen auch folgende Schriften:

Veröffentlichungen von Hermann Schenk 700 Jahre Guntershausen (1991)

100 Jahre Wasserversorgung Guntershausen (2007)

Karoline Farner – die zweite Ärztin der Schweiz (2011)

Das Schmiedehandwerk in Guntershausen (2012)

100 Jahre Stromversorgung Guntershausen (2019)

Aus all diesen Schriften hat er für das neueste Büchlein Fakten zusammengetragen, zusätzlich in den Archiven nach Protokollbüchern gesucht und diese zu Papier gebracht. «Ich habe mein Leben lang immer wieder mal etwas geschrieben, hauptsächlich Berichte. Auch wenn mir das Schreiben an sich schon etwas Mühe bereitet», sagt Schenk, der seinen Familienstammbaum bis ins Jahr 1630 zurückverfolgen kann, gelebt haben seine Vorfahren alle in Guntershausen.

Hermann Schenk ist mit acht Geschwistern auf dem elterlichen Bauernhof aufgewachsen, den er später übernahm. «Zur Schule gingen wir Kinder in Leimbach, das bedeutete ein Fussmarsch von etwa einer halben Stunde.» Seine Frau lernte er kennen, als sich die Bürglerin jeweils am Wochenende bei ihrem Vater in Guntershausen aufhielt. «Ihr Vater hat mich mal eingeladen, weil er auch Mastschweine halten wollte und meinen Rat brauchte. Und da kam plötzlich eine Frau in den Raum, so habe ich meine Ruth kennen. Da war ich schon 35 Jahre alt, sie 30. Wir haben für die damalige Zeit spät geheiratet.»

Bauboom in den 1960er-Jahren

1935: Anna Schweizer-Kreis, Jakob Strähl und seine Tochter Lidia vor dem Dorfladen «Consum-Depot». Bild: PD

Der Reiz von Guntershausen mache für ihn die ländliche Gegend, die Ruhe und die Zufriedenheit der Bewohner aus. «Aber heute ist es natürlich nicht mehr das Bauerndorf, das es mal war. Anfang des 20. Jahrhunderts gab es hier eigentlich nur Bauernhöfe, den Dorfladen ‹Consum-Depot› und die ‹Wirtschaft zum kühlen Grunde›», erinnert sich Schenk. «Nach etwa 50 Jahren, in denen kein einziges Haus gebaut wurde, kamen dann in den 1960er-Jahren aber doch wieder neue Wohnhäuser hinzu und im Jahr 1964 auch das Privat-Altersheim Brünnliacker.»

In seiner Chronik listet Hermann Schenk auch viele schöne und tragische Ereignisse auf. Von Buben, die im Mühleweiher ertrinken, oder von Hochzeiten, welche die einzigen Feste im Dorf ohne Kirche oder Vereine waren. «Rückblickend hätte ich wohl etwas mehr aufschreiben sollen, wenn mir mein Vater Geschichten aus dem Dorf erzählt hat», sagt Hermann Schenk. «Dann hätte ich noch viel mehr zu schreiben gehabt.»

1994: Der damalige Gemeindeschreiber Hanspeter Altwegg und Ortsvorsteher Hermann Schenk unterzeichnen den Anschlussvertrag mit Berg. Bild: PD

An seine Zeit als Ortsvorsteher denkt Schenk gerne zurück. «Als Ortsvorsteher hatte man das Sagen. Wenn man etwas entschieden hat, war das so und es wurde auch von allen akzeptiert. Opposition gab es damals einfach nicht.» Die Verbindung und Verantwortung unter den Leuten im Dorf sei wichtig gewesen und der Zusammenhalt gross. «Das hat sich schon verändert. Aber die Guntershauser sind immer noch zufrieden und gemütliche Leute.»

Leben in Guntershausen Broschüre beziehen auf Gemeindeverwaltung Einwohner der Gemeinde Berg und geschichtlich interessierte Personen können die Chronik «Leben in Guntershausen 1900–2000» auf der Gemeindeverwaltung beziehen. Ausserdem schaltet die Gemeinde die Broschüre auch in digitaler Form auf ihrer Website auf. www.berg-tg.ch