Ausgelassene Stimmung beim GlöggliAir der Glöggli Clique Amriswil

Guggenmusik «Die fressen uns die Haare vom Kopf»: Ausgelassene Stimmung beim «GlöggliAir» in Amriswil Die Glöggli Clique Amriswil führte ihr Guggenmusik-Open-Air erstmals an einem Samstag durch. Es hat sich gelohnt. Manuel Nagel Jetzt kommentieren 06.03.2022, 14.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Glöggli-Obergugger Dario Schoch heizt das Publikum an, unterstützt von Mini-Glögglis. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 5. März 2022)

Als es so langsam eindunkelte, hatten die Mädchen und Buben ihren grossen Auftritt. Zusammen mit der Glöggli Clique standen sie auf der Bühne und zeigten dem Publikum, was sie einstudiert hatten – und die Menge bejubelte den kurzen Auftritt der «Mini-Glögglis» lautstark.

Auftritt der Amriswiler Marktplatzpfuuser gegen Ende der Veranstaltung. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 5. März 2022)

Die zahlreichen Fasnächtler sowie Guggenmusiker aus der Region – zwei Guggen reisten sogar aus dem Aargau an – standen dicht gedrängt auf dem voll besetzten Marktplatz. Die Stimmung war ausgelassen und es tat allen sichtbar gut, nach zwei Jahren Coronapause ihre Leidenschaft ausleben und auch die aktuellen Ereignisse im Osten von Europa ausblenden zu können. Nur eine ukrainische Flagge, die hoch oben an der Bühnenkonstruktion im Wind flatterte, erinnerte daran.

Die Glöggli Clique war Gastgeber des «GlöggliAir», wie sie ihr Open Air für Guggenmusik nennt. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 5. März 2022)

Seit halb vier spielte das gute Dutzend Formationen bereits, als die Glögglis mit dem Nachwuchs die Bühne für die nächste Guggenmusik frei machte. Gemäss Programm hätte nun «Wirus St.Gallen» auftreten sollen, «aber die haben sich leider einen Virus eingefangen», sagte Conférencier Ueli Büchler von der organisierenden Glöggli Clique ins Mikrofon. Das sei wirklich kein Witz, und das wäre doch eine gute Gelegenheit, sich mal Gedanken über einen neuen Namen zu machen.

Das Publikum stand dicht gedrängt auf dem Marktplatz und tanzte zum Sound der mehr als zehn Guggenmusiken. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 5. März 2022)

Andere machten sich Gedanken, wie sie sich verpflegen könnten und stellten sich in die stets lange Schlange vor dem Essensstand. Bis man die 20 Meter vom Ende bis zur Bestellung hinter sich gebracht hat, war für viele noch Zeit für ein Schwätzchen. «Papi hat angerufen und gefragt, wann wir nach Hause kommen», erzählte eine junge Frau und gab die Antwort gleich darauf: «No lang nöd.» Das lag aber nicht an der langen Schlange, sondern daran, dass es nebst kulinarischen – die feurige Glöggli-Wurst verdiente das Attribut völlig zu Recht – auch musikalische Leckerbissen gab. Die Musikerinnen und Musiker unterhielten das Publikum bestens bis kurz vor zehn Uhr.

Bunt geschmückte Köpfe gehören einfach dazu, wenn das «GlöggliAir» stattfindet. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 5. März 2022)

Viele Familien dank Durchführung am Samstag

Es war das erste Mal, dass die Glöggli Clique ihr «GlöggliAir» nicht an einem Freitagabend, sondern an einem Samstag durchführte. Und der Erfolg sprach für sich. Natürlich hatten die Guggenmusiker Wetterglück und die Sehnsucht nach fasnächtlicher Aktivität war nach der Coronazeit gross. Doch so konnten auch viele Familien das Guggen-Open-Air geniessen. «Die fressen uns fast die Haare vom Kopf», verriet Ueli Büchler noch vor Hälfte der Veranstaltung. Und wer das Urgestein der Glögglis kennt, weiss, dass das bei ihm gar nicht so einfach ist.

Die Amriswiler Marktplatzpfuuser begeisterten auch mit ihren Kostümen mit Lichteffekten. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 5. März 2022)

Kurz vor neun stürmten auch die Marktplatzpfuuser die Bühne und begeisterten vor allem auch mit ihren Kostümen mit Lichteffekten. Die Lämpchen seien alle per W-LAN miteinander verbunden und könnten so im Takt zur Musik ein und ausgeschaltet werden, erzählte Samuel Svec, Schlagzeuger der Pfuuser. Endlich habe man dies mal einsetzen können.

Ueli Büchler von der Glöggli Clique überreicht Reto Sturzenegger die Ehrenplakette. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 5. März 2022)

Schön war auch einmal mehr zu sehen, dass zwischen den Glögglis und den Pfuusern keinerlei Rivalität besteht, sondern dass sich die beiden Amriswiler Guggenmusiken schätzen, als Ueli Büchler die Glöggli-Ehrenplakette an Reto «Sturzi» Sturzenegger, den musikalischen Leiter der Pfuuser überreichte. Etwas, was gerade in dieser Zeit nicht selbstverständlich ist.

Ausgelassene Stimmung auf dem Marktplatz – vor allem, aber nicht nur dann, als die Glöggli Clique spielte. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 5. März 2022)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen