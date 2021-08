Der Güttinger Hafen Zollerhus feiert seinen 40. Geburtstag

Güttingen Klein, aber fein: Der Hafen Zollershus feiert sein 40-jähriges Bestehen Trotz kräftiger Regengüsse hat der Wassersportverein Güttingen das Hafen-Jubiläum am Wochenende ausgiebig gefeiert. Hana Mauder Wick 08.08.2021, 16.30 Uhr

Im 40-jährigen Hafen Zollerhus in Güttingen gibt es heute 100 Liegeplätze. Bild: Hana Mauder Wick

Die Regenjacke muss mit: Pünktlich zum Hafenfest öffnet der Himmel seine Schleusen. «Das Wetter ist nicht gerade bäumig», sagt Hans Lienhard. Der 70-jährige Präsident des Wassersport Vereins Güttingen mit seinen rund 107 Mitgliedern nimmt’s mit Sportsgeist: Die Festbänke befinden sich unter dem ausladenden Sonnenschirm im Trockenen.

Der Güttinger Hafen Zollershus ist ein Geheimtipp am Bodenseeufer. Von dessen Anfängen vor 40 Jahren erzählt Gemeindepräsident Urs Rutishauser:

«Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung in den 1960er- und 1970er-Jahren wurde der Ruf nach Bojen- und Hafenplätzen laut.»

Urs Rutishauser, Gemeindepräsident. Bild: Ralph Ribi

Auf Drängen des Sportfischervereins sei zuerst die Erstellung eines Bojenfeldes und dann die Planung eines Hafens an die Hand genommen worden. 1971 wurde dieser Antrag ausgearbeitet – und verschwand wegen der hohen Kosten für zehn Jahre in einer Schublade. Erst an der Gemeindeversammlung vom 23. Januar 1980 kam der Kredit in Höhe von 1,2 Millionen Franken vors Volk. Im Protokoll steht: «Einige Votanten ziehen die Diskussion so sehr in die Länge, dass eine Frau schliesslich zu lisme beginnt.» Mit 90 Ja- zu 60 Nein-Stimmen erhielt das Projekt grünes Licht.

Das Projekt war keine leichte Geburt

Christian Krebs zählt zu den Hafen-Initianten der ersten Stunde. Unter Freunden erinnert er sich an Geschichten aus der guten alten Zeit. «Es war keine leichte Geburt», sagt er.

«Es gab Bedenken wegen des Standorts am Kieshafen und der Lärmemissionen. Andere mochten ihren Bojenplatz nicht für einen kostenpflichtigen Hafenplatz aufgeben.»

Christian Krebs ist ein Hafen-Initiant der ersten Stunde. Bild: Hana Mauder Wick

Im Winter 1980/81 wird der Hafen erbaut und an einem «kalten Frühlingstag» eröffnet. Das Schmuckstück mit seinen damals 80, heute 100 Liegeplätzen ist dem Dorf längst ans Herz gewachsen. «Es ist ein kleiner, aber feiner Hafen», sagt der 76-Jährige.

Hafenmeister mit Leib und Seele

Krebs holte damals auch den ersten Hafenmeister an Bord. «Ich war zuerst Hüttenwart beim Fischerverein», erinnert sich Heinz Schnell. «Meine saubere Arbeit und Zuverlässigkeit sind wohl aufgefallen.» 33 Jahre lang galt er als die gute Seele im Hafen Zollershus. Seine Leidenschaft für sein ehemaliges Amt ist noch spürbar. Der 74-Jährige sagt:

«Ich habe viele Menschen aus aller Welt kennengelernt. Es war eine super Zeit.»