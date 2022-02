Güttingen: Gaudiloch Maskenball zieht über 1500 Besucher an

Güttingen Endlich wieder Fasnacht!: Am Wochenende feierten über 1500 Maskierte am Gaudiloch Pünktlich zum 41. Gaudiloch in Güttingen hat der Bundesrat die Coronamassnahmen gelockert. Die zahlreichen Maskenballbesucherinnen und -besucher hat’s gefreut. Christoph Heer Jetzt kommentieren 20.02.2022, 16.10 Uhr

Das Burgfräulein, die Braut und die Indianerin schwingen am Gaudiloch in Güttingen das Tanzbein. Bild: Benjamin Manser

Was für ein Publikumsaufmarsch schon lange vor der Türöffnung. Während die Menschenschlange länger und die Kostüme bunter werden, wird die Stimmung immer besser. Das 41. Gaudiloch in Güttingen lässt die vergangenen Coronamonate vergessen und für viele Besucherinnen und Besucher ist dieser Maskenball eh der Beste im ganzen Kanton Thurgau. Also nichts wie rein in die Halle und ab geht die Fasnachtsparty.

Diese Comicfans geniessen das Gaudiloch in vollen Zügen. Bild: Benjamin Manser

Doch, auch wenn der Bundesrat die Coronamassnahmen nicht just auf dieses Wochenende hin gelockert hätte, hätte das 41. Gaudiloch stattgefunden. OK-Präsident Christof Rutishauser sagt:

«Wir wären auch unter Einhaltung aller Coronamassnahmen bereit gewesen, unseren beliebten Maskenball durchzuführen. Wir sind überzeugt, dass wir auch mit 2G-plus eine volle Halle gehabt hätten.»

Er und sein rund 80-köpfiges Team haben am Freitag, wie auch am Samstagabend, alle Hände voll zu tun, denn der Besucherandrang ist riesig. Kaum erstaunlich also, dass schon nach nicht einmal zwei Stunden ein erster Einlass-Stopp verhängt wird. Will heissen: Drei Personen verlassen die Party – drei Neue kommen rein. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.

Endlich wieder feiern: Diese Besucher haben wohl lange auf eine solche Party gewartet. Benjamin Manser

Man merkt es den Besucherinnen und Besuchern an, dass sie lange auf eine solche Party gewartet haben. «Die Freude steht den Besuchern ins Gesicht geschrieben. Das ist aber nicht unbedingt etwas Neues, denn an unser Gaudiloch kommen die Fasnächtler und Guggen schon seit vielen Jahren immer sehr gerne», sagt Rutishauser augenzwinkernd.

«Heute geben wir wieder einmal so richtig Gas.»

Andi Schmid als Häftling, Besucher aus Altnau. Bild: Christoph Heer

Kaum jemand betritt die Mehrzweckhalle Rotewis unmaskiert. Viele junge Frauen geizen nicht mit ihren Reizen, zeigen viel Bein und tänzeln gekonnt durch das Festareal. Super Mario, Dracula, Obelix, Häftlinge, Piraten und eine ganze Schweizer Frauenfussball-Nationalmannschaft feiern, trinken und geniessen miteinander. Insgesamt kommen über 1500 Fasnächtlerinnen und Fasnächtler. Vier Guggenmusiken bringen die Halle abwechslungsweise zum Beben, dazwischen sorgen zwei DJs für die richtige Tanz-Atmosphäre.

Diese Gruppe ist an diesem Abend sicher nicht gekommen, um in der Mehrzweckhalle Rotwiis Sport zu treiben. Bild: Christoph Heer

Keine Pause gibt es indes für die Mitarbeitenden an den Tresen und in der Küche. Ununterbrochen wechseln die kühlen Drinks ihren Besitzer, ebenso verschwinden minütlich die Hong-Kong-Würste, die Country Cuts und die Schnitzelbrote in den Mägen der hungrigen Besucherinnen und Besuchern. Mit der Maskenprämierung um Mitternacht findet ein weiterer Höhepunkt statt. Um diese Zeit ist das Ende der Fasnachtsparty allerdings noch lange nicht in Sicht.

«Ich muss sagen, echt cool, was hier abgeht.»

Patrick Zeltner als Obelix, Besucher aus Muolen. Bild: Christoph Heer

