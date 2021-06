Güttingen Gemeindeversammlung: Diskussion um Spitex und RehaEx

Güttingen Der Spitexwechsel gab zu diskutieren an der Gemeindeversammlung Die Rechnungen der Primarschulgemeinde und der Politischen Gemeinde Güttingen boten keinen Diskussionsstoff an den Gemeindeversammlungen. Der Wechsel des Leistungsanbieters von der Spitex zur RehaEx hingegen schlug hohe Wellen. Kurt Peter 11.06.2021, 17.35 Uhr

Ruedi Hauser übergibt die Petition an Gemeindepräsident Urs Rutishauser. Bild: Ralph Ribi - 9.6.21

«Der Gemeinderat hat in der Sache Spitexwechsel schlecht kommuniziert», gab Gemeinderätin Sandra Stadler zu. Anlässlich der Gemeindeversammlung nahm sie die Gelegenheit wahr, um über den Entscheid zu informieren. Der Wechsel von der Spitex Region Kreuzlingen zu RehaEx habe für die Gemeinde grosse Vorteile, sagte sie. «So bietet RehaEx einen 24 Stunden Pikettdienst für alle Einwohnerinnen und Einwohner an, an den Kosten ändert sich nichts.»