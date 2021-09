Gütesiegel Rezertifizierung in Palliative Care: Kreuzlinger Alterszentrum ist stolz auf die Anerkennung Die Genossenschaft Alterszentrum Kreuzlingen hat die erneute Zertifizierung durch «qualitépalliative» sehr erfolgreich abgeschlossen mit überdurchschnittlich gutem Resultat und sehr positiven Feedbacks. 24.09.2021, 16.36 Uhr

Anna Jäger, Geschäftsführerin des Alterszentrums, Ulrike Köhler, Fachverantwortliche Palliative Care, und Mathias Trempa, Leiter Qualität, freuen sich über das Zertifikat. Bild: PD

(red) Das Label «Qualität in Palliative Care» werde mit standardisierten Audits durch externe Spezialisten vom Verein «qualitépalliative» vergeben und garantiere eine Leistungserbringung in möglichst hoher Qualität, heisst es in einer Mitteilung der Genossenschaft Alterszentrum Kreuzlingen. Das Label sei fünf Jahre lang gültig. Das Alterszentrum könne damit spezialisierte Palliative Care gemäss dem Leistungsauftrag des Kantons Thurgau weiter auf gewohnt hohem Niveau anbieten.