Günther Klebes hat von einem Südafrikaner eine 100 Jahre alte Postkarte vom Romanshorner Bahnhof gekauft Darauf gestossen ist er bei einer Internet-Auktion. Es war ein Schnäppchen. Rosa Schmitz 18.02.2020, 16.53 Uhr

Günther Klebes sammelt Briefmarken, Postkarten und anderes mehr. (Bild: PD)

Seit seiner Schulzeit sammelt Günther Klebes Postkarten, Briefmarken und Schnappschüsse aus dem deutschsprachigen Raum. Viele stellen Züge oder Zugstrecken dar. «Auf der Fahrt zur Schule durfte ich oft auf der Dampflokomotive mitfahren», sagt er. «So wurde ich vom Bahn-Virus infiziert, was zwangsläufig zum Sammeln führte.»

Seine jüngste Errungenschaft ist eine Postkarte vom Bahnhof der Hafenstadt Romanshorn. «Ich bin bei einer luxemburgischen Internet-Auktion darauf gestossen und habe mir gedacht: Schöner Bahnhof am Bodensee, die muss ich haben», sagt Klebes. Die Postkarte stammt aus 1920, gedruckt wurde sie in Basel, nie versendet. Der Verkäufer, mit Adresse in Südafrika, habe sie unter dem Stickwort «Train in Switzerland» angeboten.

Die Karte kostete ihn 1 Euro

Klebes konnte sie zum «Schnäppchenpreis» von gerade einmal einem Euro erwerben. «Das ist eigentlich viel zu billig», sagt er. Normalerweise wäre er bereit gewesen, für eine solch seltene Postkarte bis zu fünf Euro zu zahlen. Einige Philokartisten würden sogar einen zweistelligen Beitrag hinblättern. Denn eine Postkarte mit Trajekt, Schiff und Bahn sei selten. Aber Klebes war der einzige Bieter.

Die Postkarte aus dem Jahr 1920 zeigt den Hafen. (Bild: PD)

Wie die Postkarte nach Südafrika gekommen ist, darüber kann Klebes nur spekulieren. «Ob dahinter eine Auswanderung steht, oder einfach ein Bündel alter Postkarten nach einer Haushaltsauflösung an einen Händler veräussert wurde, der die Karten über das Internet weiter vermarktet, weiss ich nicht», sagt er.

Rund 600 Postkarten aus der ganzen Welt

Der 71-jährige Schulbusfahrer hat schon Stücke aus aller Welt für seine rund 600 Exponaten umfassende Sammlung erworben – inklusive Australien, Israel und Kanada. Einige stammen aus der Schweiz. Dazu gehört auch eine Postkarte der Goldachbrücke. Sie wurde 1948 von Goldach nach St. Gallen verschickt. Sein Preisbesitz stammt allerdings aus Deutschland: Eine Postkarte mit Feldbahn-Abbildung, die ein deutscher Soldat im Ersten Weltkrieg aus Frankreich an seine Frau in die Heimat sandte. «Ob er den irrsinnigen Krieg überlebt hat?», fragt Klebes sich.

Auch habe er eine Postkarte, die ein französischer Soldat aus einem Internierungslager in der Schweiz nach Hause sandte. «Hauptsächlich hat mich aber alles, was mit der Bahn zu tun hat, begeistert», sagt Klebes. «Ausser echte Lokomotiven», fügt er an. Bei ihm würden Modelle und historische Uniformmützen – sogenannte «Rotkäppchen» – stehen, neben zahllosen selbst geschossenen Fotos und Alben voll einschlägiger Telefonkarten und Briefmarken. Als Hobby nennt er «Bahn fahren» – «eines reicht voll und ganz».

Auf Hochzeitsreise mit dem Glacier-Express

Der dreifache Vater ist viel mit dem öffentlichen Verkehr unterwegs. Zur Hochzeitsreise vor 36 Jahren ist Klebes mit dem Glacier-Express von St. Moritz nach Zermatt gefahren. «Meine Frau akzeptiert das Hobby voll und ganz», sagt Klebes. Auch würden Familienurlaube damit verbracht, durch Deutschland, Österreich und die Schweiz zu reisen. In den letzten Jahren standen beispielsweise eine Fahrt mit der «Rosa» nach Heiden sowie ein Besuch in einem Ansichtskartenladen in St. Gallen auf dem Programm. Und 2019 war Klebes gar beim Jubiläum der Fährverbindung über den Bodensee vor Ort. Zudem arbeitete er ehrenamtlich bei der Bahnhofsmission. Klebes sagt:

«Im Zeitalter der sozialen Medien, von E-Mails und MMS-Nachrichten scheint die gute alte Postkarte nur noch etwas für Traditionalisten zu sein.»

Dabei sei er mit seiner «Sammelwut» keinesfalls allein. Es gäbe sogar eigene Ausstellungen für Eisenbahn-Philatelisten. Und auf Sammlerbörsen sowie bei Internetauktionen gebe es vieles zu ersteigern. «So baue ich meine eigene Sammlung auf.» Er sammle insbesondere alles, was seine Hausstrecke betrifft – von Erlangen bis Eschenau. Diese sei schon vor vielen Jahren stillgelegt worden.