Das sind unserer Geschenkideen aus der Region Kreuzlingen

Gschänkli aus Kreuzlingen Weihnachten nahen – und keine Geschenkidee? Hier kommen fünf Vorschläge aus der Region: Von Hand und mit Liebe gemacht Weihnacht kann auch stressig sein. Gerade wenn man nicht weiss, was wir unter den Christbaum legen sollen. Wir helfen mit Geschenkideen weiter. Johanna Lichtensteiger 07.12.2021, 05.10 Uhr

Die Gürtel aus Jeans und Papier sind neu im Sortiment. Bild: PD

Aus Altem wird Neues. Mit Recyclingstoffen werden im Nähcafé unter anderem Gürtel, Etuis und Taschen hergestellt. Das Café ist ein Sprach-Nähprojekt für Migrantinnen – organisiert vom Agathu, der Arbeitsgruppe für Asylsuchende Thurgau. Im Rahmen des Vereins können Asylsuchende in den Räumen des Cafétreffs zusammenkommen, Kaffee trinken, diskutieren und in Kursen den Umgang mit Computern sowie Deutsch lernen. «Unsere Näherinnen sind vor einigen Monaten oder Jahren in die Schweiz gekommen, die meisten sind Geflüchtete. Sie kommen aus dem Tibet, aus Afghanistan, Bosnien und verschiedenen anderen Ländern.

Im Nähcafé können sie Kontakte knüpfen, Deutsch sprechen und nähen lernen», sagt Silvia Gysler vom Nähcafé. Die Näherinnen zaubern aus alten Herrenhemden Einkaufstaschen oder auch Etuis und seit November neu im Sortiment sind Gürtel. «Alte Jeans schneiden wir in Streifen und nähen daraus pfiffige Gürtel, verziert mit Papierzwirn in verschiedenen Farben», erzählt Gysler.

Von 13.30 bis 16.30 Uhr ist das Nähcafé am Montag und Freitag geöffnet.

Der Bioladen des Ekkharthofs bietet neben frischem Gemüse des Gutsbetriebs auch Blumen oder Schreiner-Objekte an. Bild: Donato Caspari

Dieses Pferdchen wird im Ekkharthof hergestellt. Bild: PD

Der im Jahr 1963 gegründete Ekkharthof-Verein betreut über 200 Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit kognitiver Beeinträchtigung. Für die Erwachsenen besteht die Möglichkeit, nach ihren individuellen Fähigkeiten anzupacken und in einem der Produktionsbereiche wie der Molkerei, Bäckerei oder auch Schreinerei zu arbeiten. Sämtliche Produkte werden sowohl im Onlineshop als auch im Bioladen zum Verkauf angeboten. Neben Lebensmitteln in Demeter-Qualität und Objekten für den alltäglichen Gebrauch finden sich im Laden mit einem Sortiment mit über 900 Produkten auch Haushaltsgegenstände und Kinderspielzeuge aus der geschützten Werkstätte.

Von 9 bis 12.30 Uhr ist der Bioladen von Montag bis Samstag geöffnet und ausser mittwochs lädt der Laden auch unter der Woche nachmittags von 14 bis 17.45 Uhr zum Stöbern ein.

Chocolat Bernrain AG bietet im Schoko-Laden sowie im Café Stella seine Produkte an. Bild: Tobias Garcia

Für die Schoggi-Liebhaber der Familie ist mit einem Präsent aus dem Schoko-Laden der Chocolat Stella Bernrain gesorgt. Wer den klassischen Weg mit Schokotafeln, Trüffelsäckli, Pralinen und Schoko-Samichlaus gehen will, hat die Qual der Wahl. Von bio, Fair Trade, vegan bis hin zu zucker- und laktosefrei bietet der Laden zahlreiche Optionen. Eine persönliche Note kann mit einer selbstgegossenen Schokoladentafel beigesteuert werden. Durch die Auswahl an verschiedensten Zutaten können die Tafel auf die jeweilig beschenkte Person abgestimmt werden.

Geöffnet ist der Schoko-Laden jeweils dienstags bis freitags von 9 bis 18.30 Uhr und samstags von 9 bis 17 Uhr. Das Selbstgiessen ist mittwochs und freitags von 14 bis 17.30 Uhr sowie samstags von 11 bis 16 Uhr möglich.

Regionale Produkte holt man am besten direkt vom Hof. Getrocknete Früchte, Baunüsse sowie Konfitüren, Most und Edelbrände sind in den Geschenkkörben vom See zu finden. Auch von umliegenden Betrieben werden Produkte im Hoflädeli verkauft und erweitern das Sortiment unter anderem mit Kürbiskernöl, Bio-Emmerteigwaren, Waldhonig und Apfelbalsamico.

Der Hofladen ist Montag, Mittwoch und Freitag von 17 bis 18.30 Uhr sowie Samstag von 9 bis 11 Uhr geöffnet.

Ein Puppenhaus unter dem Christbaum. Bild: PD

«Mansio ist eine Institution, in der Menschen mit einer Beeinträchtigung wohnen, leben und auch arbeiten», sagt Marcel Heuberger, Geschäftsführer der Stiftung. «Die Holzwerkstatt oder Floristik bieten in einem geschützten Rahmen die Möglichkeit für eine kreative Beschäftigung.» Die Bewohnerinnen und Bewohner sowie extern wohnende IV-Beziehende stellen hauptsächlich mit Holz verschiedenste Objekte, welche im Verkaufsladen unter die Leute und so auch unter den Christbaum gebracht werden, sagt Heuberger. Viel Geschenkpapier wird es für Kinderstühle und -tische brauchen, während man bei einem Elefanten zum Ziehen aus Ahorn zwar weniger Papier, aber mehr Geduld beim Einpacken braucht. Kinderaugen können auch mit einem Bauernhof und zahlreichen Figuren sowie einem Wikingerschach zum Leuchten gebracht werden. Wer statt eines hölzernen Geschenks mit einem weichen Geschenk beglücken will, greift beispielsweise nach einem gepatchten Filzkissen. Ein Katzenbettchen sorgt dafür, dass auch fellige Lieblinge nicht leer ausgehen.

Samichläuse aus der Mansio sorgen für weihnachtliche Stimmung. Bild: PD

Geöffnet ist der Laden gegenüber der Cafeteria von Montag bis Donnerstag von 10 bis 11.30 Uhr und 12.30 bis 15 Uhr sowie Freitag von 10 bis 11.30 Uhr.

Websites: 1. naeh.ch 2. ekkharthof.ch 3. cafe-stella.ch 4. chriesiland.com 5. mansio.ch