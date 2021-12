Weihnachten naht – und keine Geschenkidee? Hier kommen Vorschläge

Gschänkli aus Arbon und Romanshorn Weihnachten naht – und keine Geschenkidee? Hier kommen fünf Vorschläge aus der Region: Von Hand und mit Liebe gemacht Bald ist Weihnachten und für das richtige Geschenk will gesorgt sein. In einer Übersicht zeigen wir sechs mögliche Geschenkideen aus der ganzen Region. Johanna Lichtensteiger 14.12.2021, 16.45 Uhr

Der grosse Geschenkkorb der Huus Braui. Bild: PD

«Unser Bier ist unfiltriert, unpasteurisiert und lokal und super lecker», sagt Ramona Tobler von der Huus Braui. Das Biersortiment umfasst neben hellem Lagerbier oder dem Goldigen Bier mit leichten Caramelaromen auch Spezialbiere, wie momentan das Tannenbier. Dieses habe ein feines Aroma von Tannenschösslingen. Tobler sagt: «Als Weihnachtsgeschenk eignen sich unsere Geschenkkörbe perfekt, in der grossen Version gibt es neben Bier auch ein Bierglas, Biersenf, Biershampoo und eine Box Nudeln aus der Produktion im ‹Ochsen› von Roggwil.» Die Pasta passione werde von ihrem Schwiegervater mit dem Bier der Huus Braui produziert.

In der Bar der Huus Braui können die Biere auch für Zuhause gekauft werden. Diese ist Montag bis Donnerstag von 16 bis 19.30 Uhr sowie Freitag von 16 bis 22 Uhr und Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Flaschen der sortenreine Apfelsäfte, die auf dem Biohof produziert werden. Bild: Tobias Garcia

Auf dem Biohof produziert und verarbeitet - das trifft auf den Süssmost aus Egnach zu. Neben Apfelsaft wird zusätzlich Birnen- und Quittensaft rein oder gemischt angeboten. Die Thurgaueräpfel leihen ihren Saft weiter dem Cider, Schaumwein sowie Apfel Ver-Jus und Essig. Essig wird auch aus Birnen hergestellt. Die Flaschengrössen der verschiedenen Produkte variieren von Zentiliter zu mehreren Litern und im Fall des Mosts auch zu In-Bag-Boxen.

Da die Beiz des Biohofs zurzeit geschlossen ist, ist eine telefonische Anmeldung bei Biobauer Hans Oppikofer (071 477 11 37) notwendig.

Vasen aus der Werkstatt von Mario Schwarz. Bild: PD

«Nach meiner Pensionierung als Dirigent habe ich mit der Drechselarbeit angefangen und es wurde zu meiner Passion», sagt Drechsler Mario Schwarz. Ihn faszinieren die runden Formen, die Arbeit mit dem Holz sowie die Strukturen, die man im Holz finde.

Runde Formen findet man auch in seinen Drechselarbeit. «Ich mache Schalen und Vasen in verschiedensten Formen und alles Mögliche, was man drechseln kann», sagt Schwarz: «Als Weihnachtsgeschenk eignen sich etwa grosse oder kleine Kerzenständer, gerade in der dunklen Winterzeit.» Für Musikbegeisterte biete sich besonders einen Notenständer aus seiner Werkstatt an, diese seien von seiner Zeit als Dirigent inspiriert.

«Um ein Produkt von mir zu erwerben, nimmt man am besten direkt mit mir Kontakt auf und kann gerne in meiner kleinen Werkstatt vorbei schauen», sagt Schwarz. Man kann ihn über 079 600 53 13 oder marioschwarz@bluewin.ch kontaktieren.

Im Keller von Ernst Züllig gibt es verschiedene Geschenkkörbe. Bild: PD

Flaschen können – wie diese hier – mit einem Sandstrahler beschrifte werden. Bild: PD

«Wir produzieren hauptsächlich 40 Prozentigen Birnenbrand, der in Flaschen von einem Deziliter bis zu einem Liter verkauft wird. Speziell kann man die Schnapsflaschen auch mit einem Sujet oder Text versehen lassen,» sagt Ernst Züllig: «Dafür muss ein digitaler Entwurf vorliegen und dann geben wir das Sandstrahlen in Auftrag.» So könne man sehr persönliche Geschenke unter den Christbaum legen. «Speziell für Weihnachten bieten wir auch Süssmost Bag-in-Boxen mit einem weissen Karton an, den die Kinder beispielsweise für Gotti und Götti selbst gestallten können.» Neben diesen personalisierten Geschenken, finde man im ihrem historischen Mostkeller auch Wurststräusse oder Geschenkboxen etwa mit Dörrbirnen, Schokolade oder anderen Hofprodukten – natürlich immer mit einer Flasche Birnenbrand.

«Unser Keller dient als Hofladen und Interessierte können einfach vorbeikommen. Wenn wir zuhause sind, ist der Hofladen geöffnet. Wir bieten auch Kellerbesichtigungen mit Degustation an», sagt Züllig. Draussen betreiben sie auch einen kleinen Stand, der allerdings ein kleineres Angebot umfasse.

Weihnachtliche Geschenke vom Sunnehof Beeri. Bild: PD

Ein Korb mit BBQ-Sauce, Essig, Öl, Risotto - alle mit Beerengeschmack. Bild: PD

Wenn die Liebsten gerne Beeren haben, ist dieser Hofladen der nächste Stop. Erd-, Him- und Brombeeren werden auf dem Sunnehof produziert, auch Heidel- und Johannisbeeren. Diese haben zugegebenermassen zwar nicht Saison, dennoch kann man die Weihnachtszeit mit einem Erdbeerrisotto, Himbeersenf, Heidelbeer-BBQ oder anderen hausgemachten Eigenkreationen wie Erdbeerschaumwein versüssen. Von den gut 60 Produkten umfasst die zweite Hälfte des Sortiments auch anderes Hausgemachtes wie Suppen. Passend zur Weihnachtszeit gibt es auch einen festlich geschmückten Ecken mit Geschenkboxen und -Taschen.

Der Hofladen mit Selbstbedienung ist täglich von 7 bis 20 Uhr durchgehend geöffnet.

Die Wellnessbox der Stiftung Egnach enthält unteranderem Seife und Badesalz. Bild: PD

Die weihnachtlichen Karten der Stiftung Egnach sind gefragt. Bild: PD

«Unsere Karten sind besonders beliebt», sagt Ernst Freund, Bereichsleiter Arbeiten der Stiftung Egnach. In der geschützten Werkstätte arbeiten Menschen mit einer Behinderung und stellen Produkte aus Holz, Papier und Textilien her. Darunter Kissen mit Kirschkernfüllung, Traubenkernfüllung, Dinkelfüllung oder Necessaires. «Zurzeit bieten wir speziell Wellnessboxen mit selbstgemachten Seifen und Badesalz oder etwa Guetzligläser an.»

Der Laden der Stiftung ist Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 16.30 Uhr beziehungsweise freitags bis 16 Uhr geöffnet.

