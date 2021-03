REGION BISCHOFSZELL Behörde der Volksschulgemeinde Bischofszell nach dem ersten Wahlgang komplett Den Sitz, der durch den Rücktritt Martin Rotzetters frei wird, bekommt Walter Grütter (parteilos). Der Sitterdorfer hat sich gegen Jonas Seiterle (SP) mit deutlichem Vorsprung durchgesetzt. Georg Stelzner 07.03.2021, 19.15 Uhr

Corinna Pasche-Strasser, im Amt bestätigte Schulpräsidentin, und Walter Grütter, neues Mitglied der Schulbehörde. Bild: Reto Martin

Erwartet hat er ein Kopf-an-Kopf-Rennen und allenfalls sogar einen zweiten Wahlgang, doch dann darf sich Walter Grütter über einen klaren Wahlerfolg freuen. Der 39-jährige, parteilose Sitterdorfer hat den von der SP portierten Mitbewerber Jonas Seiterle, ebenfalls in Sitterdorf wohnhaft und gleich alt, mit 136 Stimmen Vorsprung in die Schranken gewiesen.

«Ich freue mich riesig auf diese Aufgabe und möchte mich bei allen, die sich für meine Kandidatur eingesetzt haben, ganz herzlich bedanken», sagt Grütter am Sonntag nach Bekanntwerden der Wahlresultate. «Ohne die grosse Unterstützung durch mein Umfeld hätte ich es wohl kaum geschafft.»

Seiterle enttäuscht und ratlos

Im Gegensatz zu Seiterle war Grütter von keiner politischen Partei empfohlen worden, und auch an der Leserbrieffront hatte er auf keinen Sukkurs zählen können. Lediglich in den Mitteilungsblättern von Bischofszell, Zihlschlacht-Sitterdorf und Hauptwil-Gottshaus hatte Grütter um Stimmen geworben.

Ganz anders präsentiert sich die Stimmungslage am Sonntagnachmittag bei Jonas Seiterle: «Ich bin natürlich enttäuscht, habe jedoch keine Erklärung für mein Abschneiden.» Vorwürfe mache er sich keine, und er wüsste auch nicht, was er unter den gegebenen schwierigen Umständen im Vorfeld des Wahltags hätte anders machen sollen. Er respektiere aber die demokratischen Spielregeln. Ob er je wieder für ein Amt kandidieren wird, lässt Seiterle in diesem Moment offen.

Präsidentin ohne Mitbewerber wiedergewählt

Die erneut antretenden Behördenmitglieder Andreas Forrer (Bischofszell), Susanne Frey (St.Pelagiberg) und Judith Zimmermann (Hohentannen) übertreffen das nötige absolute Mehr jeweils klar. Im Amt bestätigt wird auch Schulpräsidentin Corinna Pasche-Strasser.

Die Bischofszellerin ist mit ihrem Resultat zufrieden und freut sich auf die Zusammenarbeit mit Walter Grütter: «Ich bin überzeugt, dass er unser Team gut ergänzen wird.» Positiv zu werten sei auch der Umstand, dass Zihlschlacht-Sitterdorf weiterhin in der Schulbehörde der VSG Bischofszell vertreten ist.