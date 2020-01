Grünliberale im Bezirk Weinfelden streben zweiten Sitz im Grossen Rat an Vier Kandidaten erscheinen zweimal auf der Liste der GLP Bezirk Weinfelden. 18 Weitere Namen komplettieren die Liste. 06.01.2020, 16.40 Uhr

Einige der Kandidatinnen und Kandidaten der GLP Bezirk Weinfelden. (Bild: PD)

(red) Bezirkspräsident Ueli Fisch konnte an der Mitgliederversammlung der Grünliberalen Mitte Dezember in Weinfelden eine grosse Anzahl interessierter Mitglieder begrüssen. So konnte ein starkes Feld von 22 Kandidatinnen und Kandidaten für die Grossratswahlen vom 15. März nominiert werden.