Grüne gegen Glitzerregen: Kreuzlinger Bezirkspartei möchte Feuerwerk

am 1. August und an Silvester begrenzen Der Umwelt, den Kindern und den Tieren zuliebe: Die Grünen des Bezirks Kreuzlingen haben eine Petition lanciert. Sie schlagen Regeln vor, dass am 1. August und an Silvester Zonen eingerichtet werden, wo nur zu bestimmten Zeiten geknallt werden darf. Auch das Seenachtfest nehmen sie ins Visier. Rahel Haag 12.02.2020, 04.30 Uhr

Der Dackel auf dem Flyer der Grünen fürchtet sich vor Feuerwerk. Bild: Donato Caspari

Ein Dachshund schaut dem Betrachter des Plakats mit seinem Dackelblick tief in die Augen. Über seinem Kopf brennt eine Lunte. «Feuerwerk begrenzen», heisst es dort in Grossbuchstaben und darunter: «den Tieren, der Umwelt und den Menschen zuliebe.» Dieses Ziel haben sich die Grünen des Bezirks Kreuzlingen gesetzt. Erreichen wollen sie es mittels Petition, wie sie am Dienstagvormittag an einer Medienkonferenz mitteilen.