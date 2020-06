Grosszügiges Geschenk für alle Einwohner: Wie der Weinfelder Stadtrat mit 50-Franken-Gutscheinen das lokale Gewerbe unterstützen will Der Stadtrat will allen Weinfelder Einwohner einen Gutschein für den Einkauf bei lokalen Betrieben spendieren. Damit soll in Zeiten der Krise das lokale Gewerbe unterstützt werden. Wenn das Parlament zustimmt kostet die Aktion die Stadt 600'000 Franken. Sabrina Bächi 04.06.2020, 04.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fabiola Colombo Imhof, Präsidentin des Weinfelder Gewerbevereins, und Stadtpräsident Max Vögeli vor dem Rathaus. Sie müssen noch darauf warten, bis das Parlament die Gutscheinaktion in der Höhe von 600'000 Franken genehmigt. Bild: Andrea Stalder (Weinfelden, 3. Juni 2020)

Etwas überspitzt formuliert sind Anfang der Sommerferien alle Weinfelderinnen und Weinfelder um 50 Franken reicher. Sofern nämlich das Parlament in der Sitzung von Mitte Juni dem Vorschlag des Stadtrats zustimmt, erhalten alle Einwohner einen Gutschein im Wert von 50 Franken, mit dem sie bei ortsansässigem Gewerbe einkaufen können.

Logischer Schritt in Zeiten der Krise

«Diese Idee haben wir im Stadtrat schon diskutiert, bevor die TKB mitteilte, dass sie 30-Franken-Gutscheine verteilt», sagt Stadtpräsident Max Vögeli. Das lokale Gewerbe sei dem Stadtrat schon immer wichtig gewesen und der Gutschein nur der nächste logische Schritt in Zeiten der Krise Gewerbe- und Zentrumsförderung zu betreiben.

Die Gutscheine seien im Stadtrat nicht unumstritten gewesen, gibt Vögeli zu. Konkret geht es bei der Gutscheinaktion um Kosten von 600'000 Franken. «Das übersteigt die Finanzkompetenz des Stadtrates, deshalb entscheidet das Parlament final über diese Ausgaben», sagt Vögeli. Finanziert werden die Gutscheine aus den 1,4 Millionen Gewinn des Jahres 2019. «Wir geben der Bevölkerung damit etwas zurück.»

Eine unkomplizierte Lösung für alle

Stadtpräsident Max Vögeli. Bild: Andrea Stalder

«Wir wollen damit auch Anreize gegen den Onlinehandel schaffen, in der Hoffnung, dass die Weinfelder den Weg zu den ansässigen Betrieben wiederfinden.»

Die Aktion soll möglichst einfach erfolgen. Jeder der 11'560 Einwohner erhält einen Gutschein per Post, der in allen Betrieben abgegeben werden kann. «Es sei denn, eine Firma will nicht mitmachen», sagt Vögeli.

Es gibt kein Rückgeld und der Wert verfällt Ende September. Die Betriebe können das Geld bei der Stadt einfordern.

«Wichtig ist uns, dass alle gleich profitieren, deshalb gibt es für alle Einwohner, also auch für Babys, einen und nicht nur pro Haushalt.»

Fabiola Colombo Imhof, Präsidentin des Weinfelder Gewerbevereins findet die Idee des Stadtrates positiv. «Ich hoffe, das die Weinfelder erkennen, was es in Weinfelden tolles zu kaufen gibt», sagt sie. Auch der Zeitpunkt Anfang Sommerferien findet sie gut. Und:

Fabiola Colombo Imhof, Präsidentin Gewerbeverein Weinfelden. Bild: Andrea Stalder

«Es ist schön, dass sich der Stadtrat Gedanken über das lokale Gewerbe macht.»