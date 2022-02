Grossveranstaltungen Mit Masken, aber auf die gute Art: Die Fasnächtler im Bezirk Kreuzlingen bleiben flexibel und nehmen die Lockerungen, wie sie dann kommen Im Güttinger Gaudiloch und an der Ermatinger Groppenfasnacht wird 2022 auf jeden Fall die fünfte Jahreszeit zelebriert. Ob dann mit Zertifikatspflicht oder ohne, wichtig ist den Organisatoren vor allem, das sie etwas auf die Beine stellen können. Urs Brüschweiler 10.02.2022, 04.10 Uhr

Die Pandemie quält auch in diesem Winter die Fasnachtsfreunde in der Region. Die Emmishofer Narren etwa sagten noch im alten Jahr alle ihre Aktivitäten ab. In der närrischen Hochburg Konstanz sieht es ebenfalls düster aus, zumindest mit Grossveranstaltungen. Viele Veranstaltungen waren bereits vor Wochen oder Monaten aus dem Kalender gestrichen worden.

Zwei Leuchttürme der fünften Jahreszeit im Bezirk Kreuzlingen haben dem Trend zur Absage jedoch widerstanden: Das Gaudiloch in Güttingen und die Ermatinger Groppenfasnacht. Sie könnten nun von den bevorstehenden Lockerungen durch den Bundesrat am 16. Februar profitieren, müssen dabei aber flexibel bleiben.

«Jede Lockerung vereinfacht die Organisation»

Die Gaudiloch-Veranstalter planen ihre Events in der Mehrzweckhalle Rotewis – die Ü30-Party am 18. Februar und den grossen Maskenball am 19. Februar – nach wie vor mit der 2G-plus-Regel, Corona-Testcenter inklusive. OK-Präsident Christof Rutishauser sagt:

«Wir sind aber für jeden Fall bereit und können uns flexibel anpassen. Das Schutzkonzept haben wir eh in der Schublade. Wenn wir es nicht brauchen, umso besser.»

Mit dem Kanton als Bewilligungsstelle sei das Einvernehmen gut. «Jede Lockerung vereinfacht uns natürlich die Organisation. An null Einschränkungen glaube ich aber nicht so recht.»

Im Wissen um die Risiken habe man vor Monaten mit den nicht einfachen Planungen begonnen, die Vorfreude auf dieses Highlight habe bei den Organisatoren und Helfern aus der Güttinger Turnerfamilie überwogen.

«Das Gefühl, wieder einmal ein tolles Fest auf die Beine stellen zu können, motiviert unser Team und stärkt das Gemeinschaftsgefühl.»

In Spitzenzeiten lockt das Gaudiloch über tausend Besucher nach Güttingen. Wie viele es heuer sein werden, darüber ist man sich im OK unschlüssig. «Einige sagen, es kommen besonders viele, andere meinen, die Leute seien wohl noch zurückhaltend.»

Die «letzte Fasnacht der Welt» bleibt bescheiden

Etwas weniger euphorisch zeigt sich der Ermatinger Obergropp Rico Thurnheer. Er ist gar nicht sonderlich erpicht auf eine völlig massnahmenfreie Groppenfasnacht, weil sich dann mögliche Besucherströme nicht mehr so gut lenken liessen.

«Wir müssen aufpassen, dass wir nicht überrannt werden, wenn an dem Wochenende Ende März die Sonne scheinen sollte.»

Einen Superspreader-Event wolle man nämlich trotz allem nicht riskieren in Ermatingen.

Der grosse Umzug und die Saalfasnacht sind schon lange abgesagt worden. Auf der neuen Stedi findet dafür am 26. und 27. März der Gropp'n'Walk statt, ein «umgekehrter Umzug» mit 15 stationären Sujets, welche die Besucher abschreiten können. Stand heute vorgesehen sind folgende Massnahmen: 3G inklusive Zertifikatskontrolle im abgesperrten Bereich auf der Schifflände und eine Maskenpflicht für alle, die in Bewegung sind. Beides fällt bis dahin mit einiger Wahrscheinlichkeit weg, insbesondere auf Letzteres hoffen die Ermatinger schon. Ein paar Guggenmusiken zusätzlich einzuladen und doch noch kurzfristig eine Beizenfasnacht auf die Beine zu stellen, könnte sich Thurnheer dann vorstellen. Der Präsident des Groppenkomitees betont:

«Letztlich wollen wir ein Fasnachtsfest feiern, unter welchen Umständen auch immer.»

Man warte nun den 16. Februar ab, es bleibe dann immer noch über ein Monat Zeit für Anpassungen am Konzept. Aber die Groppenfasnacht 2022 soll auf jeden Fall eine Dorffasnacht sein. Die Sujets und die Fasnachtszeitung bezögen sich sowieso ausschliesslich auf lokale Geschehnisse. Ganz Grosses planen die Groppen wieder für 2024. Zum 1300-Jahr-Jubiläum Ermatingens soll es dann wieder den traditionellen grossen Umzug geben.

