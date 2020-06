Grossprojekt muss nicht auf die Revision der Ortsplanung warten: Der Kanton löst in Arbon die Bremse Die Seewarte-Gruppe hat die Überbauung in der neuen Stadtmitte übernommen und will sie vorantreiben. Markus Schoch 29.06.2020, 04.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auf diesem Gelände an der St.Gallerstrasse soll die neue Stadtmitte entstehen. Bild: Max Eichenberger (Arbon, 23. August 2017)

Die Investoren des 70-Millionen-Projektes lassen sich nicht bremsen. Weder durch die Coronakrise noch durch die sich in die Länge ziehende Revision der Ortsplanung in Arbon. Sie wollen nicht warten und müssen auch nicht warten, bis der überarbeitete Zonenplan und das dazugehörige Baureglement unter Dach und Fach sind, die der neuen, dereinst in der Kernzone K4 liegenden Stadtmitte den Weg ebnen sollen, was dauern kann.