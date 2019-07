Grosse Kritik an Idee von autofreiem Bahnhofplatz in Weinfelden

Grosse Kritik an Idee von autofreiem Bahnhofplatz in Weinfelden Die Pläne der Weinfelder Grünen, die Lagerstrasse beim Bahnhof vom Verkehr zu befreien, rufen Kritiker auf den Plan. Im Internet wird die Idee diskutiert, von der grossen Mehrheit jedoch nicht goutiert. Mario Testa

Dieses Strassendreieck beim Bahnhof soll nach der Idee der Grünen autofrei werden. (Bild: Mario Testa)

«Wie stellen sich die Grünen das vor?», «Eine Schnapsidee der Grünen» oder «Wenn Grün was fordert, ist das per se schlecht!». Die Reaktionen, welche Leserinnen und Leser der Thurgauer Zeitung per Mail zuschicken oder auf Facebook publizieren, sind vielfältig, der Grundtenor jedoch meist der gleiche: Autofrei ist keine gute Idee.

Die meisten lehnen die Pläne kategorisch ab und beschränken sich auf Partei-Schelte, es gibt aber auch differenziertere Betrachtungen, welche die möglichen Auswirkungen eines Fahrverbots am Bahnhof hinterfragen.

«Was glauben die, wohin wird sich der grösste Teil der genannten 10000 Fahrzeuge, die jetzt den Bahnhof passieren, verschieben?»

fragt ein Kommentarschreiber und beantwortet gleich selbst. «Sicher nicht auf die Umfahrung, sondern in die Quartierstrassen nördlich des Bahnhofs, wie die Storchen-, Hermann- und Bankstrasse.»

Wichtiger Verkehrsknotenpunkt

Kritisch hinterfragt wird auch, wo denn Lastwagen mit Anlieferungen im Zentrum noch durchfahren können. Der Zugang von Süden über die Wilerstrasse und Unterführung ist für sie aufgrund der niedrigen Durchfahrt gar nicht möglich, ebenso wenig an der Walkestrasse. Des Weiteren weisst eine Kommentarschreiberin darauf hin, dass der Bahnhofbereich Weinfelden ein sehr wichtiger Verkehrsknotenpunkt sei und gerade deshalb nicht autofrei werden dürfe.

«Da hätte Weinfelden schönere Stellen in der Altstadt, wo ich es noch verstehen könnte.»

Einige an der Diskussion beteiligten Personen wittern in diesem Punkt politisches Kalkül im Vorstoss der Grünen. «Der Deal wird platzen, dafür bekommen die Grünen im Gegenzug von den Bürgerlichen die autofreie Innenstadt zugestanden – es wäre für sie das kleinere Übel.»

Die Diskussionen über einen Autofreien Platz am Bahnhof – den nur noch Busse, Taxis und Anwohner passieren dürften – läuft heiss. Was sie aber gut aufzeigt, inhaltlich beschäftigen sich nur wenige mit der eigentlichen Forderung. Viel mehr ist es für viele eine gute Gelegenheit, ihren Frust über unbequeme Forderungen der Grünen Partei abzulassen.