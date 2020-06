Grosse Ehre für Kurt Müller: Der Sitterdorfer legte am Samstag den 400 Jahre alten Eid als Bischofszeller Nachtwächter ab Stadtpräsident Thomas Weingart erteilte ihm in Form einer Urkunde offiziell die Bewilligung für seine Arbeit in der Rosenstadt. Zahlreiche Besucher verfolgten die Zeremonie und gingen anschliessend mit auf einen Rundgang. Yvonne Aldrovandi-Schläpfer 21.06.2020, 16.30 Uhr

Kur Müller trägt seit Samstag stolz seine Hellebarde. Bild: Donato Caspari (20.6.2020)

Nachdem der letzte Glockenschlag verhallt war, ertönte das Fanfarenstück des Türmers. Dieser musikalische Gruss verkündete den Auftakt zum geschichtsträchtigen Anlass mit Rundgang, zu dem die Bischofszeller Nachtwächter- und Türmerzunft am Samstag eingeladen hatte – coronabedingt zum ersten Mal in diesem Jahr.

Um den nötigen Sicherheitsabstand einzuhalten, fand die Eröffnung vor dem Museum in Bischofszell und nicht wie üblich beim Bogenturm statt. Im Mittelpunkt des Interesses stand die Aufnahme eines neuen Nachtwächters in die Zunft. Mit Kurt Müller aus Sitterdorf konnte das Amt des stellvertretenden Fackelwartes neu besetzt werden.

Zahlreiche Besucherinnen und Besucher kamen in den Genuss eines eindrücklichen und unterhaltsamen Abends, an dem das Rad der Zeit zurückgedreht wurde.

Feuerhorn, Laterne und Hellebarde als Insignien

Stadtpräsident Thomas Weingart übergibt Kurt Müller eine Urkunde, die ihn legitimiert, sein Amt auszuführen.. Bild: Donato Caspari (20.6.2020)

Zu Beginn der historischen Zeitreise übergab die Obrigkeit in der Person von Stadtpräsident Thomas Weingart dem neuen Nachtwächter die Legitimationsurkunde der Rosenstadt. Zusammen mit Vize-Stadtpräsidentin Christine Forster und Stadtschreiber Michael Christen überbrachte er die Glückwünsche des Stadtrates.

Damit Kurt Müller seinen Dienst in Zukunft ausüben kann, legte er den Nachtwächtereid von 1620 ab. In diesem sind die Aufgaben des Wachmannes definiert. Ausgerüstet wurde der neue Nachtwächter mit Feuerhorn, Laterne und Hellebarde.

Kurt Müller erhält eine Laterne. Bild: Donato Caspari (20.6.2020)

Danach stellte Kurt Müller seine gesanglichen Fähigkeiten unter Beweis. Zusammen mit Zunftmeister Bernhard Bischof sang er den Stundenruf. Nach traditioneller Manier hiess es dann: «Hört ihr Leut und lasst euch sagen, unsere Glock hat neun geschlagen.»

Allerlei Anekdoten aus dem Mittelalter

Auf dem darauffolgenden Streifzug durch das barocke Städtchen Bischofszell erfuhren die Anwesenden, dass sich manche Geschichte wiederholt. So erinnert die aktuelle Coronapandemie an die Lungenpest im Jahre 1611 in Europa. Alleine im Monat August verstarben damals in Bischofszell 152 Personen – im Städtchen, das dazumal noch keine 600 Einwohner zählte. Insgesamt seien im Thurgau über 30'000 Personen dieser Pandemie zum Opfer gefallen, erzählte der Zunftmeister.

Auf dem Rundgang erfuhren die Besucher viel über die Geschichte von Bischofszell. Bild: Donato Caspari (20.6.2020)

Die Zuhörerschaft erfuhr auch sonst viel Wissenswertes – unter anderem über den fürchterlichen dritten Stadtbrand von 1743 und das Bürgertum. Aber auch allerlei Anekdoten aus dem mittelalterlichen Bischofszell gaben die Nachtwächter zum Besten. Für manchen Lacher sorgten amüsante Geschichten über heiratslustige Junggesellen, die per Zeitungsannonce ein passendes Weibsbild suchten. Oder vom Perückenmacher, der seine Schweigepflicht nicht ganz ernst nahm.

Gemütlicher Ausklang bei Wurst und Brot

Zum krönenden Abschluss lud die Bischofszeller Nachtwächter- und Türmerzunft in die Kornhalle und in einem extra davor aufgestellten Zelt ein. Durch diese Massnahme konnten hier ebenfalls die nötigen Schutzmassnahmen des Bundesamtes für Gesundheit im Zusammenhang mit der Pandemie gewährleistet werden.

Die Nachtwächter vor dem Rathaus in Bischofszell. Bild: Donato Caspari (20.6.2020)

Bei Nachtwächterwurst und Nachtwächterbrot liessen die Anwesenden den denkwürdigen Abend gemütlich ausklingen.

Hinweis: Der nächste Rundgang der Nachtwächter findet am Sonntag, 19. Juli, um 21.00 Uhr, statt. Es besteht zudem die Möglichkeit, mit einer persönlich gemeldeten Gruppe eine Spezialführung zu buchen. Weitere Informationen unter: www.nachtwaechter.ch.