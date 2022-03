Reichenauer Inseldamm: Feuer zerstört 25'000 Quadratmeter Schilf

Grossbrand Feuer auf dem Inseldamm zur Reichenau: Lagerfeuer greift auf Schilf über, das lichterloh brannte Am Samstagmorgen wurden insgesamt 25'000 Quadratmeter Schilf an der Reichenauer Alleenstrasse ein Raub der Flammen. Der Schuldige ist mittlerweile gefunden. Timm Lechler, Südkurier Jetzt kommentieren 21.03.2022, 12.26 Uhr

Autofahrer hatten den Schilfbrand auf dem Inseldamm zur Reichenau entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Bild: Freiwillige Feuerwehr Reichenau

Zu einem grossen Brand ist es am Samstag gegen 4 Uhr am Morgen auf dem Reichenauer Inseldamm auf der Seite Richtung Hegne gekommen. Die Ursache war zunächst bis zum Sonntag unklar geblieben. Wie das Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Einsatz am Montagmorgen auf Nachfrage hin allerdings mitteilt, wurde der Verantwortliche mittlerweile festgesetzt.

So habe ein Mann wohl in dem Bereich des Schilfs in der Nacht zum Samstag ein Lagerfeuer entzündet. Wie die Polizei angibt, sei dieses dann ausser Kontrolle geraten. Die verantwortliche Person konnte von der Polizei bereits am Ort des Geschehens angetroffen werden, heisst es.

Der Fall wurde nun zur Anzeige gebracht. Die Schadenshöhe sei laut der Polizei weiterhin unklar, es werde ein Gutachten dahin gehend erstellt. Beim Brand wurden am Samstag 25'000 Quadratmeter Schilf vernichtet, 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten alles aufbieten, um das Feuer zu löschen.

Die Feuerwehrleute haben den Brand von zwei Seiten bekämpft. Bild: Freiwillige Feuerwehr Reichenau

Brand von zwei Seiten bekämpft

Wie die Freiwillige Feuerwehr Reichenau in einer Pressemeldung mitteilte, hatten Autofahrer das Feuer entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert. Die Brandmeldung sei gegen 5 Uhr morgens eingegangen, gelöscht war das Feuer gegen 7 Uhr.

Laut Reichenauer Feuerwehr brannte beim Eintreffen der ersten Löschfahrzeuge eine grossflächige Schilffläche lichterloh. Die Feuerwehr leitete die Löscharbeiten ein. Diese gestalteten sich jedoch zunächst wegen des unwegsamen Geländes und der hohen Flammen mit grosser Hitzeentwicklung im Schilf als schwierig. Dies bestätigt Thomas Baumgartner, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Reichenau, auf Nachfrage:

«Das Schilf war schwierig zu löschen. Man musste den Brand von zwei Seiten bekämpfen.»

Zur Sicherstellung der Wasserversorgung gibt es auf der Alleenstrasse spezielle Unterflurhydranten.

25'000 Quadratmeter Schilf vernichtet

Wegen der Ausbreitung des Feuers wurden weitere Löschfahrzeuge und Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Konstanz zur Unterstützung gerufen. Die Einsatzkräfte bildeten dabei zwei Brandabschnitte, den die Feuerwehren Reichenau und Konstanz von verschiedenen Seiten aus löschten. Durch diese Taktik wurde die weitere Ausbreitung des Feuers verhindert und der Brand konnte gelöscht werden.

Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr mit insgesamt 50 Einsatzkräften und mehreren Fahrzeugen wurden knapp 25'000 Quadratmeter Schilf zum Opfer der Flammen. Gegen 7 Uhr sei das Feuer gelöscht gewesen, gegen 8 Uhr konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken, heisst es in der Pressemitteilung.

Die Alleenstrasse musste zwischenzeitlich wegen der Löscharbeiten für den Verkehr gesperrt werden und war zunächst nur einseitig befahrbar. Autofahrer, die auf die Insel Reichenau fahren wollten, und jene, die sie verlassen wollten, konnten den Abschnitt nur abwechselnd benutzen; Beamte des Polizeipräsidiums Konstanz regelten den Verkehr.

