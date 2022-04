Konstanzer und Kreuzlinger Seenachtfeste finden wieder statt

Grossanlass «Das Team ist extrem motiviert»: Nach zwei Jahren mit Absagen findet das Kreuzlinger Seenachtfest heuer wieder statt Die Pandemie spiele in den Fantastical-Planungen keine Rolle mehr, sagt Geschäftsführer Thomas Gut. Dafür hat sich das OK mit dem Ukraine-Krieg und den neuen Veranstaltern in Konstanz beschäftigt. Urs Brüschweiler 01.04.2022, 04.40 Uhr

Szene vom gemeinsamen Finale des grössten Feuerwerks am Bodensee von 2019. Bild: Andrea Stalder (11.8.2019)

«Wir sind mit Hochdruck an der Planung», sagt Fantastical-Geschäftsführer Thomas Gut. Nach zwei pandemiebedingten Ausfällen des Kreuzlinger Seenachtfestes 2020 und 2021 gibt es für 2022 keine Zweifel an der Durchführung am Wochenende vom 12. bis 14. August. «Corona hat keinen Einfluss mehr auf das diesjährige Fantastical.» Ausser, dass man im alten Jahr noch etwas mit angezogener Handbremse an die Vorbereitungen gegangen war.