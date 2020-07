«Grobfahrlässiges Fehlverhalten»: Mutter findet gegenüber Salmsacher Schulleiterin und Schulpräsident deutliche Worte – und ist mit ihrer Kritik nicht alleine

Im Dorf will keine Ruhe einkehren. Erst sorgten Querelen im Gemeinderat für Aufsehen. Jetzt sind es Unstimmigkeiten in der Schule. Ein Grossteil der Eltern wendet sich mit einem Brief an die Schulleiterin sowie den Schulpräsidenten und übt harsche Kritik. Tanja von Arx 03.07.2020, 04.30 Uhr

Rund um das Primarschulhaus Bergli brodelt es gewaltig. Andrea Stalder

Eigentlich ein positives Zeichen: Die Salmsacher Schulleitung und der Schulpräsident haben zu den Vorwürfen Stellung bezogen, wonach Kindern ein Maulkorb verpasst worden sein soll, die den Lehrern im Primarschulhaus Bergli übertriebene Strenge oder Missachtung der Privatsphäre vorwarfen (unsere Zeitung berichtete). Allerdings scheint die Sache damit noch lange nicht gegessen zu sein.

Martin Haas, Schul- und Gemeindepräsident von Salmsach. PD

In Elternkreisen brodelt es weiter: Eine Mutter wirft Schulleiterin Monika Sauder und Schulpräsident Martin Haas vor dem Hintergrund der jüngsten Ereignisse gar «grobfahrlässiges Fehlverhalten» vor. «Leider widerspricht Haas sich in seiner Stellungnahme komplett», heisst es in einem E-Mail, das der Redaktion vorliegt.

So stellt die Frau in Zusammenhang damit, dass Schulleiterin und Schulpräsident die Aussagen der Kinder erst als unbegründet deklarierten und dann gleichwohl das Kriseninterventionsteam Skit einschalteten, die Frage in den Raum:

«Wie kann eine Situation geklärt sein, danach aber doch noch eine Befragung notwendig?»

Ausserdem hätten Sauder und Haas vorschnell und eigenmächtig, sprich ohne Einbezug der Schulkommission, gehandelt. «Leider wurden dadurch weder die Schüler ernst genommen noch die Lehrer geschützt.»

Rund 60 Eltern haben Brief an die Schulleitung unterschrieben

Und offenbar ist sie mit dieser Einschätzung nicht alleine. Mittlerweile haben rund sechzig Eltern einen Brief an die Schulleiterin und den Schulpräsidenten unterzeichnet. Das Schulhaus Bergli besuchen aktuell 116 Schüler. Die Forderung im Schreiben? Eine gründliche Aufarbeitung der ganzen Angelegenheit.

Wegen der Vorkommnisse sei es zu einem Vertrauensverlust gekommen. Sowohl Schüler als auch Lehrer wären durch ein derart kopfloses Verhalten in eine unhaltbare Situation gebracht worden. Die Kommunikation der Schulpflege stufen die Eltern als ungenügend ein.

«In keiner Weise verständlich oder nachvollziehbar»

Das Vorgehen sei in keiner Weise verständlich oder nachvollziehbar: Etwa, dass die Kinder der Verleumdung bezichtigt worden seien. Oder dass man Behauptungen zurückgewiesen habe, bevor man dem Sachverhalt mit der nötigen Sorgfalt nachgegangen sei. Gerede unter Schülern sei normal, allerdings müssten Anschuldigungen von Übergriffen, die nun im Raum stünden, immer ernst genommen werden.

Die Eltern bemängeln auch, dass sie scheinbar nicht alle auf dem gleichen Wissensstand seien, so habe man die Eltern der Kindergärtler nicht informiert. Auch die Gespräche durch das Kriseninterventionsteam Skit hätten zu Verwunderung bei den Eltern geführt:

«Wir konnten die Kinder nicht unterstützen, da wir weder davon Kenntnis hatten noch alle Eltern über die genaue Situation und deren Sachlage informiert sind.»

Abschliessend sei die vorderhand eingeleitete Massnahme, den Schülern das Sprechen zu verbieten, schlicht «unprofessionell und inakzeptabel».

Bruggmann: «Erhalten sehr viele kritische Rückmeldungen»

Marina Bruggmann, Vizegemeindepräsidentin von Salmsach. PD

Die Vorfälle beschäftigen auch den Gemeinderat. Denn gemäss Gemeindeordnung hat dieser die Oberaufsicht über die Schule, und laut Vizegemeindepräsidentin Marina Bruggmann wurde er nicht von Gemeindeleiter Martin Haas informiert, sondern von vielen Eltern. Bruggmann sagt:

«An der Gemeinderatssitzung vom nächsten Dienstag werden wir die Vorkommnisse besprechen.»

Vor allem werde man sich anschauen, was denn genau geändert werden müsse. «Dies nicht zuletzt, da wir sehr viele kritische Rückmeldungen von den Eltern erhalten haben. Die Menge ist massiv.» Die Situation sei eine ähnliche wie diejenige im Gemeinderat, in der die restlichen Mitglieder nicht oder unzureichend von Martin Haas informiert würden, der gleichzeitig Gemeindepräsident ist – Salmsach ist eine Einheitsgemeinde.