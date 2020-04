Symbol der Krise: Die Kunstgrenze zwischen Kreuzlingen und Konstanz ist geschlossen +++ auch der Emmishofer und der Gottlieber Zoll sind abgeriegelt

Am Montagabend errichteten Beamte einen Grenzzaun zwischen Kreuzlingen und Konstanz auf Klein-Venedig. Der Emmishofer und der Gottlieber Zoll sind am Dienstag ebenfalls geschlossen. Ab Mittwoch werden einzig am Autobahnzoll und wieder am Emmishofer Zoll Grenzübertritte noch möglich sein.