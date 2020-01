Gratisfahrt in Weinfelden: Der Testbetrieb des Stadtbusses kommt gut an Am Samstag konnten die Weinfelder den Stadtbus auf allen drei Linien kennen lernen. Das Pro-Komitee will mit der Aktion, die sie am kommenden Samstag wiederholt, die Vorteile aufzeigen. Monika Wick 13.01.2020, 16.55 Uhr

Am Bahnhof starten die drei Busse zu ihren Touren. Das Gratis-Testangebot wird rege benutzt. Kommt der Kredit am 9. Februar durch, wird jedoch mit grösseren Bussen gefahren. (Bild: Monika Wick)

«Etwas Besseres als den Stadtbus kann es nicht geben», findet Hugo Koch. «Er deckt das Stadtgebiet gut ab, was für Leute, die nicht mobilisiert sind, gut ist», fügt der Weinfelder hinzu. Und Hugo Koch weiss, wovon er spricht, er sitzt in einem der drei Busse, die am Samstag in Weinfelden kursierten.